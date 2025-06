Ghiarda, la classe si sposta. FdI e civici contro Mahmoud: "Scelte contro i cittadini"

"Ancora un gravissimo episodio di disinformazione istituzionale che coinvolge l’assessora Marwa Mahmoud e, con lei, l’intera giunta comunale". Parte così l’affondo dell’opposizione contro il Comune, sul tema dello spostamento di una classe della scuola di Ghiarda a San Bartolomeo.

"Ancora una volta – è la denuncia del capogruppo di FdI, Cristian Paglialonga – si è scelta la strada della narrazione rassicurante ma volutamente imprecisa, a discapito della trasparenza dovuta alle famiglie e al Consiglio Comunale. Il caso riguarda la ricollocazione delle classi della scuola primaria di Ghiarda. Alla risposta ufficiale fornita all’interrogazione del consigliere Fabrizio Aguzzoli di Coalizione Civica, l’assessora Mahmoud aveva affermato che tutte le classi sarebbero state ospitate solo nei locali dell’Oratorio di Rivalta e nella scuola di via della Repubblica. Non solo. Durante la discussione in aula di un ordine del giorno (bocciato dalla maggioranza) presentato da Coalizione Civica, l’assessora – continua Paglialonga – si è limitata a ribadire quanto dichiarato nella risposta scritta, evitando ogni chiarimento aggiuntivo. A sostegno della sua posizione si è schierato il Pd con il capo gruppo Ghidoni, affermando che dopo diverse interlocuzioni con l’Ufficio Patrimonio del Comune, erano stat trasmessi i documenti necessari alla Dirigente scolastica. Ma il tempo è galantuomo, e una comunicazione ufficiale di queste ore della dirigente scolastica ha confermato che una classe sarà effettivamente collocata nella scuola di San Bartolomeo, smentendo in modo clamoroso le dichiarazioni dell’assessora e della maggioranza".

L’assessora Mahmoud – continua l’affondo Paglialonga – ha avuto l’opportunità di chiarire la situazione, ma ha preferito tacere, avallando una versione dei fatti che ora si dimostra del tutto inattendibile. Il Pd l’ha sostenuta screditando chi sollevava dubbi basati su segnalazioni concrete. Non si tratta di un errore marginale, ma un comportamento che pare intenzionalmente fuorviante che danneggia la credibilità delle istituzioni. Le famiglie di Ghiarda meritano verità e rispetto, non manipolazioni". Un comportamento che, secondo Fratelli d’Italia, non è isolato. "È sempre lo stesso schema – prosegue Paglialonga –: si forniscono informazioni parziali o distorte, e poi, quando le situazioni si risolvono grazie al lavoro di altri, si corre a intestarsi il risultato. È una dinamica inaccettabile". Anche Fabrizio Aguzzoli di Coalizione Civica interviene: "Questa sistematica alterazione delle relazioni politiche che si evidenzia con la manipolazione delle informazioni, che costantemente o non vengono date o vengono date in maniera distorta e mendace dalla giunta e dal partiti che sostengono la maggioranza, costituisce una gravissima violazione dell’etica delle relazioni istituzionali e democratiche che non è più tollerabile. Occorre reagire in maniera forte ed in tutti i modi possibili perché queste gravi forme di alterazione dei rapporti istituzionali fra maggioranza e opposizione non diventino prassi nelle relazioni politiche".