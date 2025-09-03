’Ghido’ è morto a soli 53 anni

La scomparsa prematura di Giovanni Giovanardi colpisce il mondo delle piccole e medie imprese, nel cuore del distretto ceramico. Giovanardi, per tutti ’Ghido’, si è spento per malattia alla vigilia del suo compleanno. Giovanni, persona gentile e stimata, era nato infatti il 3 settembre del 1971 e oggi si svolgeranno i funerali partendo alle 10,20 dall’officina ’Lavesa’ in via Don Bini 4 a Sant’ Antonino, direttamente per la locale chiesa parrocchiale dove sarà celebrata la liturgia funebre. ’Lavesa’ è il nome in dialetto reggiano che sta per la frazione La Veggia, scelto anche come nominativo della ditta creata da Giovanardi una trentina di anni fa, azienda nata nel segno del piccolo è bello, con una decina di dipendenti, specializzata nella fabbricazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l’ imballaggio nei settori alimentare, conserviero, industriale, farmaceutico, cosmetico, biomedicale e ceramico.

Al termine della messa la salma proseguirà per il cimitero di Coviolo, in attesa della successiva cremazione. La camera ardente per ’Ghido’ è stata allestita nell’officina ’Lavesa’ in via Don Gianbattista Bini, meta in queste ore di tanti amici e parenti, oltre che ai suoi affezionati dipendenti.

Per desiderio della famiglia Giovanardi niente fiori, ma opere di bene da devolvere al Core di Reggio, con eventuali offerte che verranno raccolte all’ingresso della chiesa di Sant’ Antonino.

Piangono la scomparsa di Giovanni, i figli Elisa ed Enrico, la compagna Angela, la mamma Luisa, il papà Giorgio e il fratello Alberto.