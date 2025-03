Ghilardini, "battuta osè dopo la morte del marito"

Una battuta a sfondo sessuale. "Quest’intercettazione tra Marta Ghilardini e l’interlocutore ci fa pensare che avessero avuto una relazione". È il dubbio che insinua Marco Natale, comandante del Norm dei carabinieri di Castelnovo Monti, sul dialogo tra lei e l’altro uomo, datato 13 giugno 2022. Ghilardini è la vedova del 77enne Giuseppe Pedrazzini, trovato senza vita l’11 maggio 2022 nel pozzo della sua casa di Cerrè Marabino: nel rito ordinario, davanti alla Corte d’Assise, deve rispondere anche di maltrattamenti aggravati dall’averne causato la morte, per i quali la figlia Silvia Pedrazzini e il marito Riccardo Guida sono stati condannati in Appello, in abbreviato, a 12 anni e 4 mesi. Rispondendo al pm Francesco Rivabella Francia, il carabiniere ripercorre il colloquio in cui l’uomo, parlando di un ricordo, le fa un apprezzamento fisico e lei risponde compiaciuta. L’avvocato difensore Rita Gilioli insorge: "Non può essere un semplice corteggiamento?". Ma la vedova dice anche all’altro di prendere 900 euro di pensione e che, se gliene lasciassero, ne avrebbe a sufficienza: il perno della tesi difensiva, ossia che la vedova non avrebbe avuto interesse nell’ordire una trama ai danni del marito, per continuare a usare la sua pensione dopo la morte, perché, a differenza di figlia e genero, disponeva a sua volta di un assegno e di beni. Da noi interpellata, Gilioli puntualizza: "Lui era un amico del marito, l’aiuta ancora e lo fece allora anche per accompagnarla dopo che le amiche le dissero no". Natale ha ripercorso le intercettazioni in sala d’attesa della caserma di Castelnovo Monti del 10 maggio, quando la vedova e la coppia furono sentiti. "Riccardo e Silvia fecero riferimento a ‘pietra’, ‘pozzo’, ‘cane che sente odore’. Ma i cinofili intervennero solo il giorno dopo, quando localizzarono il cadavere". Dopo che fu ascoltata Marta, la figlia le disse: "Gli hai detto che non sai dov’è?". La vedova rispose: "Gliel’ho detto, lo sanno non ci credono". E poi: "Dice che ho detto fesserie con tutte le prove che hanno". E la figlia ribattè: "L’importante è che hai fatto tutto, eravamo d’accordo". Vengono ripercorsi i movimenti di sabato 5 marzo 2022, quando si colloca la morte del 77enne. "Il nipotino", figlio della coppia, "non andò a scuola e i genitori non erano a casa: al mattino si spostarono verso Scandiano; alle 8.59 Marta contattò la figlia probabilmente per avvisarla della morte di Giuseppe, poi rientrarono a Cerrè alle 13.51".

Lette anche le intercettazioni tra Ghilardini e il nipote del 6 giugno e del 18 giugno 2022 nella sede dei servizi sociali di Toano, in cui parlano della data della morte. Il minorenne fa riferimento a colloqui coi carabinieri: "Ammetti che non lo hai ucciso, che è morto, loro dicono che hanno prove che è morto di sabato ai primi di marzo e una chiamata fatta da te". Marta parla dell’8 marzo come morte ed emerge uno sbaglio sulla data. Poi dice che è morto nel letto: "C’ero anch’io quand’è spirato, non è come dicevano in tv che ne dicono di tutte le razze, che lo volevamo ammazzare... ammazzare il nonno, secondo te, non siamo criminali". Tra i testi della Procura, anche il maresciallo Luigi Cerullo che si è soffermato sui sopralluoghi, tra cui quelli dell’11 e 12 maggio 2022, quando fu trovato il cadavere nel pozzo, sotto una pietra di 144 kg. Le immagini proiettate risvegliano lo strazio dei parenti. In aula c’è il fratello Claudio Pedrazzini, costituito parte civile tramite il legale Naima Marconi; la sorella Floriana esce un attimo dall’aula, in lacrime. Ripercorse anche le foto della casa: nella camera della coppia Guida-Pedrazzini, fu sequestrato anche un foglio con l’indirizzo giuseppepedrazzini44@gmail.com da cui partirono due mail in cui si voleva far passare che il 77enne annunciò ai carabinieri di essersi allontanato, chiedendo di non cercarlo.

Alessandra Codeluppi