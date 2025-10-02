Ghirelli lascia, Gulisano resta al suo posto

Smentite dai fatti le voci circolate nelle ultime settimane nei corridoi della politica locale, secondo cui sarebbero stati due i consiglieri di maggioranza a dover essere surrogati nella seduta del consiglio comunale convocata per oggi. In realtà, l’ordine del giorno prevede la sostituzione di un solo consigliere: l’ex assessore ai Lavori pubblici ed edilizia privata Giancarlo Ghirelli. Giunto al suo 4° mandato, Ghirelli lascia per motivi personali. Al suo posto subentra Sabrina Spaggiari, prima dei non eletti nella lista di maggioranza Futura. A differenza di quanto ipotizzato nei "rumors", non è invece prevista alcuna surroga per Luca Gulisano, giovane consigliere Pd, condannato nel novembre scorso in primo grado a 8 mesi di reclusione con la condizionale per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata nel periodo ’15-’17.

La condanna non è stata accettata passivamente: l’esponente dem, tramite il proprio difensore Claudio Fontana, ha infatti presentato ricorso in appello. Una scelta preannunciata dall’avvocato all’indomani del verdetto e che sottolinea la volontà di ribadire il principio di presunzione di innocenza, secondo cui ogni imputato deve essere considerato innocente fino all’eventuale condanna definitiva.

La posizione di Gulisano, eletto mentre era già sotto indagine, non è mai stata messa in discussione dal suo gruppo politico: confermandogli piena legittimazione, è stato ricandidato e rieletto nel 2024. La sua scelta di proseguire nel percorso di difesa in appello, oltre a rappresentare un passaggio legale obbligato per chi intende contestare una condanna, assume implicitamente anche il valore di una rivendicazione di "piena agibilità politica", cioè il diritto di continuare a svolgere incarichi pubblici in attesa della sentenza definitiva.

La maggioranza che sostiene il sindaco Torelli, dunque, non appare scossa come auspicato dalle minoranze.

Certo, l’uscita di scena di Ghirelli priva la squadra di una figura esperta e con una visione d’insieme maturata in anni di amministrazione. Ghirelli è stato negli ultimi due decenni un punto di riferimento per le principali partite legate allo sviluppo urbano e infrastrutturale: dalle tangenziali alla riqualificazione degli edifici scolastici, fino alla complessa vicenda del pala. Proprio quest’ultima opera ha subito ritardi rispetto alla tabella di marcia: la data di consegna era stata fissata al 15 settembre, ma ad inizio anno scolastico erano da completare la posa del pavimento e le opere di collaudo.

La seduta odierna segna quindi una tappa importante per gli equilibri politici della maggioranza, in cui Futura dovrà fare a meno di un amministratore navigato e allo stesso tempo difendere, anche sul piano dell’opinione pubblica, la posizione di un giovane consigliere sotto processo ma determinato a rivendicare la propria innocenza.