Giancarlo Ghirelli lascia il consiglio comunale dopo quattro legislature. Nei giorni scorsi ha comunicato ufficialmente al sindaco Fausto Torelli la decisione di rassegnare le dimissioni "per motivi strettamente personali". Al suo posto dovrebbe subentrare Sabrina Spaggiari, prima dei non eletti nella lista di centrosinistra "Montecchio Futura".

Diversa la procedura per l’Unione dei Comuni della Val d’Enza, dove Ghirelli era rappresentante di maggioranza di area Pd: trattandosi di un ente di secondo grado, il nuovo componente sarà indicato dalla maggioranza stessa. Cinquantotto anni, libero professionista nel settore pubblicitario, Ghirelli era entrato per la prima volta in Sala della Rocca con delega al Volontariato durante il primo mandato dell’ex sindaco Paolo Colli. Nel 2014, poi, risultò il consigliere più votato e fu nominato vicesindaco, con deleghe all’Edilizia privata, Impresa e Associazionismo. Nel 2019, eletto sotto il simbolo di Montecchio Futura, ricevette da Torelli la delega dell’Edilizia privata, Lavori pubblici e Attività estrattive. Anche nel giugno 2024 ha ottenuto la conferma in consiglio, ma non è stato inserito nella nuova giunta Torelli: il sindaco ha infatti mantenuto su di sé le sue deleghe rilevanti. L’uscita di Ghirelli lascia il Consiglio privo di una figura che conosce a fondo i principali dossier sullo sviluppo della città, a partire proprio dalla realizzazione dell’impianto sportivo.

Francesca Chilloni