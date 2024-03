Ghirri, chiusura posticipata

La mostra "Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini in Europa e L’Architettura degli Alberi" a Palazzo dei Musei è prorogata fino al 10 marzo, vista l’alta affluenza di pubblico. La mostra presenta tre esperienze autonome che si svolgono all’incirca negli stessi anni e in cui fotografia, disegno e grafica fungono da dispositivi privilegiati nel ricollocare la natura all’interno del nostro orizzonte percettivo. L’insieme delle ricerche proposte in mostra testimoniano di un rinnovato interesse che si sviluppa a partire dalla fine degli anni Settanta nei confronti delle aree verdi. Curata da Ilaria Campioli, l’esposizione è in collaborazione con Archivio Eredi Luigi Ghirri e Fondazione Archivio Leonardi.

L’ingresso è libero. Orario di apertura: martedì, mercoledì, giovedì dalle 10 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle18.