Ghirri e il cinema, legami profondi

Alle 15.30 il cinema Rosebud ospita "Un muro vivo come per magia. Al cinema con Ghirri": incontro con Gabriele Gimmelli che approfondisce il forte legame tra Ghirri e il cinema, a partire dai film che Ghirri ha amato, per comprendere meglio il ruolo giocato dal cinema nella sua educazione visiva. I film con Laurel & Hardy visti da bambino sui muri delle case di campagna. L’amore per Fellini e Antonioni. Il montaggio cinematografico come modello e termine di confronto per la costruzione di un racconto per immagini. Luigi Ghirri è stato un avido consumatore di cinema e, al tempo stesso, il suo sguardo ha influenzato molto cinema italiano contemporaneo. Gabriele Gimmelli ripercorre i riferimenti cinematografici del fotografo, nel tentativo di ricostruire un’inedita "cineteca ghirriana". L’ingresso è libero (senza prenotazioni).

s.bon.