Ghizzardi resta alla Correggese

Novità nel mercato dilettantistico a partire dalla Correggese, in Serie D. Altro giro, altra riconferma: arriva quella di Filippo Ghizzardi, terzino destro classe 1997. Nell’ultima stagione ha indossato diverse volte la fascia da capitano, e in totale ha messo insieme 32 presenze con anche una rete.

Passiamo poi alla Vianese (Eccellenza), che dopo aver smaltito la delusione della finale playoff per la Serie D persa a Monastir in Sardegna, è già pronta per preparare la prossima stagione: si riparte da cinque riconferme. Restano il portiere Alfonso Della Corte (1993), il difensore Gabriele Mammi (2003), Matte Contipelli (difensore del 1998), il centrocampista del 2002 Riccardo Vaccari e Andrea Falanelli, attaccante del 1998.

In Promozione il Vezzano potrà contare sul difensore Matteo Grisendi, classe 2001 ex Bibbiano/San Polo e Montecavolo e sull’attaccante classe 1995 Giacomo Smaldone, ex Polinago. Nuovo esterno offensivo per il Campagnola, e si tratta del classe 2000 Riccardo Zito, ex Rolo e Arcetana tra le altre. Terza conferma al Luzzara col centrocampista Muluken Faraci, classe 1997. In Seconda categoria altro colpo dello United Albinea col difensore Antonio Muto, ex Celtic Cavriago del 2003.

Due nuovi allenatori nella Terza categoria reggiana: l’Invicta Gavasseto punta su Fabio Pisi, che è reduce dall’aver guidato la Boiardo Maer, mentre il Rivalta (che aspetta il ripescaggio in Seconda) abbraccia Giuseppe Ginexi, negli ultimi tre anni alla Plaza di Montecchio. Il vice sarà Gianni Melegari.

