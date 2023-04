Gi incontri con gli animali diventano un libro

di Lara Maria Ferrari

"Osservo da sempre gli animali, anzi, forse se i viaggi, la musica e la letteratura non mi avessero ribaltato la vita mi sarei dedicato alla zoologia o all’etologia", avverte subito Massimo Zamboni (Reggio, 1957), che oggi alle 16, al Palazzo dei Musei, presenterà il suo nuovo libro ‘Bestiario selvatico. Appunti sui ritorni e sugli intrusi’ (La nave di Teseo, disegni di Stefano Schiaparelli), in dialogo con l’entomologo Gianumberto Accinelli (Ingresso libero).

Qual è il suo personale Bestiario e quando si è accorto che intorno, sotto le nostre scarpe, per terra e corsi d’acqua, abita una fauna molto popolosa a cui non si fa caso?

"Ho avuto acquari, terrari, recinti, gabbie, animali imbalsamati che ho amato al pari di quelli viventi. Ma il contatto con l’animale selvatico, così inarrivabile nella sua perfezione solleva lo sguardo a una dimensione differente, non più antropocentrica. Porta in sé il prodigio della solennità naturale. Soltanto la nostra presunzione fa sì che non ci accorgiamo di quanto brulica o si agita attorno a noi".

Com’è nato questo libro?

"Bestiario selvatico nasce dalla ripetizione di una serie di incontri cercati o fortuiti con una moltitudine di animali impensati per i nostri territori. La somma degli incontri mi ha spinto a una ricerca più sistematica, dando una forma al caso. Una esperienza entusiasmante – anche faticosa – che mi ha portato lungo i canali, in montagna, sul Po, nelle città, assegnandomi il compito di vedere di persona gli animali, o conoscere i loro areali di residenza".

Quali sono gli animali alloctoni?

"Tutti quelli estranei a un territorio. Arrivati in maniera fortunosa, sulle proprie zampe o ali, scappando dalle guerre degli uomini, in clandestinità su mezzi di trasporto, nelle stive delle navi, perfino nei pacchi del commercio on line".

Noi impattiamo in svariati modi sull’ambiente e gli animali selvatici, e viceversa. Intravede la possibilità di una convivenza serena?

"Non ci sarà convivenza serena, fino a che non accetteremo – anche solo in parte – di considerarci creature. Se il fine del mondo naturale è il prelievo indiscriminato da parte nostra, il problema non si porrà a lungo, poiché tutto reclama la nostra estinzione. Gli animali e le piante hanno pazienza, hanno tempi eterni, sanno ciò che accadrà".

I lupi sono tornati in gran numero nel nostro Appennino, spingendosi ai margini delle zone antropizzate. Eppure in Italia si piangono i danni quando già sono fatti, senza una vera politica di controllo della loro presenza numerica sul territorio. Che ne pensa?

"Per lungo tempo si è nascosto il ritorno del lupo. Io vivo in montagna, vedo i lupi, incontro le tracce, ho avuto una decina di pecore sbranate. Siano i bentornati, qua dove sono sempre stati; ma certo un attacco a un fungaiolo solitario, a un escursionista che si attarda è solo questione di tempo".