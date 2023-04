Già aperti gli spazi del nuovo parco urbano

L’inaugurazione è fissata per il 6 maggio, ma già da questi giorni è possibile accedere al nuovo parco urbano di Campagnola. Dunque, sarà utilizzabile già dalle festività pasquali. Per l’inaugurazione sarà aperto anche il gazebo ottagonale, di 25 metri quadrati, dotato di allaccio elettrico, che verrà utilizzato come punto di ritrovo per le iniziative di animazione del parco, in particolare in primavera-estate. Ma già ora sono presenti la nuova fontana e gli arredi, tra cui le nuove panchine. In estate sarà attivata la nuova illuminazione pubblica con tecnologia a led. L’area verde attrezzata del paese è dotata di un’aula all’aperto, percorsi ciclopedonali e allacci elettrici e idrici per la realizzazione di iniziative.