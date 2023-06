Già condannato per omicidio "Aveva tentato di stuprarmi"

di Alessandra Codeluppi

Milan Racz, 37enne slovacco di recente condannato in primo grado a 23 anni per l’omicidio di Aniello Iazzetta – avvenuto il 16 giugno 2021 in via Stalingrado – risulta imputato in un altro processo, con l’accusa di lesioni personali.

Secondo la ricostruzione investigativa, lui, il 23 luglio 2019, avrebbe picchiato una donna, che oggi ha 55 anni e vive a Reggio, colpendola in diverse parti e procurandole ferite con conseguenze per venti giorni. Durante il dibattimento sull’omicidio di Iazzetta, era stata sentita come testimone, chiamata dal pubblico ministero Valentina Salvi, una donna marocchina che aveva detto di aver raccolto dalla 55enne un racconto molto pesante. Lei le aveva confidato di essersi imbattuta nel ‘bulgaro Alex’, poi identificato in Racz, che l’aveva invitata ad andare in stazione ferroviaria a prendere qualcosa. Poi lui, secondo quanto riportato, aveva preso il coltello e aveva tentato di violentarla. Le sue urla erano state sentite da un gruppo di ragazzini in stazione, che l’avevano aiutata.

La ricostruzione fatta dalla testimone combacia molto con quanto riferito all’epoca dalla 55enne.

All’ospedale la donna aveva riferito di un tentativo di stupro: lui avrebbe tentato di baciarla e di darle morsi; l’avrebbe palpeggiata, trascinata per i capelli sbattendola a terra e si sarebbe buttato sopra di lei per immobilizzarla. Finché non è stata soccorsa.

Nella denuncia sporta in questura, la donna aveva raccontato che il 23 luglio 2019 era andata a fare la spesa in via Giorgione: una volta uscita, aveva notato che la sua bici era sparita. Intanto le si era avvicinato un giovane che era solito chiedere l’elemosina, che si era presentato a lei come ‘Alex’ e che si era reso disponibile per accompagnarla dove poteva essere trovata la sua bici. Insieme sono andati verso la stazione. A un certo punto lui aveva detto di doversi fermare a parlare con una persona tra il terzo e il quarto binario.

Poi i due sono entrati nell’area dismessa delle ex Reggiane. Vedendo siringhe per terra, lei si era preoccupata, ma lui l’aveva rassicurata invitandola ad aspettare colui che le avrebbe restituito la bici.

All’improvviso, lui avrebbe cercato di mettere in atto l’aggressione sessuale, estraendo un coltello per minacciarla. Poi lei si è divincolata ed è fuggita, dopo che due tunisini le avevano chiesto se lei avesse bisogno di aiuto. Poi lei il giorno dopo, ritornando in stazione col compagno per cercare di individuarlo, lo ha rivisto sotto i portici. In quel momento stava passando un’auto della polizia: l’hanno fermata spiegando im breve l’accaduto agli agenti, che hanno subito caricato ‘Alex’, poi identificato in Racz. A seguito delle indagini della Procura sull’episodio del 2019, non furono ritenuti sufficienti gli indizi per sostenere l’accusa di tentata violenza sessuale, al contrario delle lesioni, che furono certificate all’ospedale, e per le quali ora il 37enne è chiamato a rispondere a processo davanti al giudice Silvia Semprini.