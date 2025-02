Già pronto il nuovo refettorio dell’elementare Anna Frank

E’ stato completato in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti il nuovo refettorio alla scuola elementare Anna Frank a Rio Saliceto. Una operazione che è stata resa possibile da un finanziamento Pnrr di 542 mila euro, destinato alla riqualificazione degli spazi interni e creazione di un ambiente più sostenibile ed efficiente. Si tratta di un ambiente progettato e realizzato anche con obiettivi educativi, dove i bambini sviluppano autonomia, responsabilità e capacità di relazione.

La struttura consente l’introduzione di attività di educazione alimentare, ambientale e civica. Con un finanziamento di Atersir di 8,600 euro verranno acquistati una lavastoviglie e stoviglie non monouso. Con risorse del Comune, per 6.700 euro, riqualificati gli spazi esterni. Un ulteriore investimento di circa 39 mila euro ha permesso di acquistare arredi di qualità, flessibili e moderni per il nuovo refettorio, oltre a sedie, tavoli, zanzariere e un carrello bagno maria, grazie al contribuito dell’associazione "I Babbi Natale" e dell’azienda Tenax International, per una somma totale di 18 mila euro. Il nuovo refettorio sarà aperto anche per assemblee e incontri pubblici. Inoltre, saranno organizzati momenti di confronto e monitoraggio del servizio insieme a insegnanti, Cir Food e rappresentanti dei genitori.