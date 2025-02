Già sostituite le piante prese di mira dai vandali

Vandalizzate e subito sostituite le piante, al Parco Linate di Dinazzano, in memoria delle due vittime del disastro di Linate. Ieri mattina il sindaco Giuseppe Daviddi si è recato sul posto verificando che le due piante che sorgevano a ridosso della stele in memoria di Giuseppe Bertacchini e Massimo Prandi erano state prese di mira dai vandali. Bertacchini (originario di Casalgrande) e Prandi (originario di Arceto) rimasero vittime nel disastro aereo all’aeroporto di Linate, l’8 ottobre del 2001 in cui persero la vita 118 persone. Ieri pomeriggio due nuove piante sono state ripiantumate nello stesso posto dove sorgevano quelle divelte.