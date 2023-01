Già un primo stop dal Tar di Milano

Dal punto di vista legale, la vicenda extraprofitti continua ad andare avanti. Una importante sentenza del Tar di Milano, di inizio dicembre, ha dato la prima scossa. Di fatto, uno stop al recupero degli extraprofitti da parte del gestore. In attesa che vengano pubblicate le motivazioni, la partita rimane comunque aperta; non a caso viene consigliato ad aziende ed enti pubblici di pagare la tassa richiesta come imposto da decreto legge del governo Draghi. Almeno in attesa dei prossimi sviluppi.