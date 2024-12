Già venduti quasi 6mila biglietti

Sarà Valerio Crezzini di Siena l’arbitro del derby tra Reggiana e Modena, in scaletta sabato alle 15 al ‘Città del Tricolore’. Assieme a lui ci saranno i collaboratori Raspollini e Vigile, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Cerbasi (al Var Volpi con Maresca). Crezzini quest’anno ha arbitrato i granata in occasione della sfida interna col Sudtirol, persa per 3 a 1. La partita sarà anche l’occasione per celebrare la ‘Giornata Granata’, con parte dell’incasso che verrà devoluto ad Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) e Gast (attività motoria per persone diversamente abili). I biglietti sono acquistabili attraverso il circuito ‘Vivaticket’: fino a ieri sera i tagliandi venduti erano 5783, di cui 1341 nella curva ospiti; nei settori di Tribuna Ovest, Est e Sud, l’acquisto è riservato ai residenti nel Reggiano o ai possessori della ‘Regia Card’. Mentre per gli ospiti la vendita riservata ai possessori della fidelity card del Modena FC (prefisso 091) è attiva fino alle 19 di domani. I prezzi in prevendita: Tribuna Ovest Centrale (40 euro, 35 ridotto), Tribuna Ovest Laterale (30 euro, 26 ridotto), Tribuna Est (25 e 19), Tribuna Sud (16 e 12); Tribuna Nord Ospiti 20 euro.

f.p.