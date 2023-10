Giaciglio di fortuna davanti a casa. I residenti: "Davvero degradante"

Continua a far discutere, tra polemiche e proteste, il giaciglio ricavato nell’atrio di una abitazione privata, che si affaccia su via Cesarea in pieno centro a Guastalla, utilizzato da giovani stranieri per trascorrere la notte. Una situazione di cui il Carlino si è già occupato.

Dopo le prime segnalazioni, il giaciglio era stato lasciato libero. Ma nei giorni scorsi è stato nuovamente occupato, con disappunto di molti cittadini: non tanto per i giovani stranieri che lo occupano (che non si evidenziano affatto per comportamenti ostili), quanto invece per una situazione di degrado per l’area e per gli stessi senzatetto che usano quello spazio come camera da letto.

"Le leggi ci sono e non prevedono quella situazione come regolare. Occorrerebbe farle rispettare", dicono i cittadini. Essendoci poi un ricambio di giovani che usano quel giaciglio, non manca il sospetto che possa trattarsi di un luogo assegnato di volta in volta a persone diverse, nell’ambito di un ’mercato’ del posto letto.

Ovviamente a pagamento…