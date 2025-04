Giacobazzi, pubblico da record. Lo show a sostegno di Aut Aut

Grande successo mercoledì sera al Planet Aut di Casalgrande per lo spettacolo per sostenere l’associazione Aut Aut. Non sono mancate le autorità tra cui il sindaco Giuseppe Daviddi, il sindaco scandianese Matteo Nasciuti, il presidente della Provincia Giorgio Zanni. Circa mille persone allo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi.

"Un evento bello e speciale in un'occasione altrettanto fondamentale come quella della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo – dice Daviddi –. Ringraziare Aut Aut che ha dato vita e sta portando avanti con risultati sempre più tangibili in termini di ragazzi affetti da spettro autistico inseriti un'attività lavorativa regolarmente retribuita col progetto Planet Aut, è decisamente riduttivo. Esprimo gratitudine al presidente Roberto Vassallo, al vicepresidente Cinzia Rubertelli e tutte le famiglie di questa associazione".