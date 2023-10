Giada diventa ’alfiere del lavoro’

Grande emozione per la diciannovenne di Rio Saliceto Giada Bellelli, che ieri mattina al Quirinale è stata insignita del premio ‘Alfieri del Lavoro’, in quanto è tra i venticinque studenti più bravi d’Italia.

Giada, infatti, si è diplomata a giugno scorso al liceo Fanti di Carpi con 100 e lode, e a febbraio era stata segnalata dalla dirigente scolastica Alda Barbi come migliore del suo corso (il tradizionale, sezione A) e poi di tutto il liceo, per la media più elevata riportata nel quadriennio: 9.93.

Ieri mattina, a Roma, ha ricevuto l’attestato d’onore e la medaglia del Presidente della Repubblica, dalle mani di Mattarella stesso.

Attualmente Giada sta frequentando il primo anno del corso di Laurea Medtec presso l’Humanitas University di Milano, un corso di Laurea combinato in Medicina e Chirurgia e Ingegneria Biomedica svolto in lingua Inglese in collaborazione con il Politecnico di Milano, per il quale ha vinto anche una borsa di studio.

"E’ un grande onore per me – racconta la 19enne che risiede con la famiglia a Rio –. Mi è stata data la comunicazione ufficiale il 20 settembre scorso, proprio mentre stavo uscendo dall’Università. Ero così felice e veramente sorpresa, non me l’aspettavo, è stata ed è una vera gioia".

"Sono molto riconoscente verso i miei genitori che mi hanno sempre supportata e permesso di vivere esperienze fondamentali per la mia crescita, sia dal punto di vista personale che culturale, come ad esempio l’anno all’estero nello Stato di New York, in quarta liceo. Inoltre sono grata agli insegnanti che ho avuto nei cinque anni del liceo Fanti, perché hanno saputo trasmettermi la passione per le varie materie".

Materia preferita?

"Molteplici, in particolare matematica, chimica e latino".

I 25 Alfieri d’Italia, (di cui 15 donne) si sono trovati a Roma lunedì, nel pomeriggio hanno visitato il Senato, mentre martedì, tutti insieme, sono stati all’Agenzia Spaziale Europea e villa Borghese: "Ci siamo trovati subito in sintonia – ricorda Giada – sono nate amicizie e resteremo in contatto".

Molto orgogliosa la preside del Fanti Alda Barbi: "Tutto il liceo è fiero. Giada è sempre stata una brava studentessa e una brava persona. Io e tutto il liceo siamo molto felici per lei".

r.m.