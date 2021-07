Reggio Emilia, 14 luglio 2021 - Il grave incidente avvenuto in autostrada domenica scorsa intorno alle 18.30, nel tratto di A1 tra Reggio Emilia e Modena, ha mietuto, purtroppo, una giovane vittima. Si tratta di Giada Giannone, 23 anni, residente a Casalgrande in provincia di Reggio Emilia.

La ragazza, trasportata in condizioni disperate con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma, è spirata nella notte tra domenica e lunedì a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente.

Giada era a bordo di una Peugeut 308 assieme al fidanzato che era alla guida, alla sorella di lui e al suo compagno. L'auto è stata tamponata da un Fiat Freemont, facendola ribaltare più volte. Le due ragazze sono state sbalzate fuori dall'abitacolo e le condizioni sono apparse subito disperate. L'altra ragazza si trova ricoverata all'ospedale di Baggiovara in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, mentre i due uomini hanno subito delle lievi ferite.