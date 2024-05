Gialdini, ultimo dei pontieri. Anche il Po gli rende omaggio

"Lo spettacolo è finito. Il sipario sta per calare…". Con queste parole, nei suoi ultimi giorni di vita terrena, ha voluto salutare i familiari, facendo capire di essere ormai alla fine, Romano Gialdini, lo storico ultimo pontiere di Boretto, un "uomo del Po" che aveva sempre amato il suo paese, il grande fiume e l’ambiente circostante. A coloro che si recano in questi giorni alla camera ardente, allestita proprio nella "Casa dei pontieri" di via Argine, resta l’impressione che Romano sia ancora in vita: sopra la bara, infatti, è sempre acceso il video che riproduce un documentario in cui Gialdini illustra l’ultimo ponte in chiatte sul Po. Sulla bara, inoltre, è distesa la sciarpa del Bologna calcio (la sua grande passione sportiva, con la soddisfazione degli ottimi risultati di questo campionato), oltre all’immancabile berretto da pontiere. Romano sembra riposare, mentre lui stesso, dallo schermo tv, parla alle persone. E anche il Po ha voluto rendergli "omaggio": con la pienetta di questi giorni, infatti, l’acqua è arrivata proprio a lambire la "Casa dei pontieri", come per salutare un grande amico di vecchia data, che aveva sempre rispettato e amato il fiume. Stamattina si svolgono i funerali, alle 10.15 partendo dalla "Casa dei pontieri" per la basilica di Boretto. Poi il feretro sarà cremato, con le ceneri che resteranno proprio nel suo museo. "A osservare che tutto vada bene e per aiutarvi in caso di bisogno", le sue parole ai familiari pochi giorni fa. Romano Gialdini è stato vinto da una malattia a 85 anni di età. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione, accanto alla "Casa dei pontieri", dedicata al padre Dino, ultimo capo pontiere a Boretto. Romano lascia la moglie Lina, i figli Franco e Fabrizia, la sorella Romana, nipoti e altri parenti. Eventuali offerte al Centro oncologico di Guastalla.

Antonio Lecci