Giallo di Terranuova. I funerali di Cristina

Saranno oggi alle 18 i funerali di Cristina Franchi, la donna che era stata trovata agonizzante la mattina del primo gennaio dalla figlia e dal marito. Morirà una settimana dopo. Per far luce sulle cause del decesso è stata aperta un’inchiesta in tribunale. Si procede per omicidio vcolposo e il marito è indagato come atto dovuto, cioè come forma di garanzia per partecipare agli esami. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe un incidente domestico.