Giancarlo Mazzilli sbalzato dall’auto guidata dalla moglie: muore l’ex commerciante di Reggio Emilia

Giancarlo Mazzilli davanti alla sua bottega nel 2012 quando chiuse l’attività

Reggio Emilia, 29 dicembre 2022 – Sbalzato a terra dall’auto guidata dalla moglie. L’uomo sbatte la testa sullo spigolo del marciapiede e muore poco dopo in ospedale. Un’assurda tragedia. Ha perso la vita così Giancarlo Mazzilli, 83 anni, storico commerciante in pensione.

Sono circa le 16,30 di ieri pomeriggio quando l’uomo è intento a salire sul lato passeggero dell’auto ferma nel parcheggio davanti all’autoscuola Baraldi di viale Isonzo, in piena circonvallazione cittadina, nei pressi della rotonda di via Emilia all’Angelo. Al volante della vettura già accesa c’è la moglie Rosanna, 65 anni, la quale perde il controllo e riparte prima ancora che il marito si fosse seduto e avesse chiuso la portiera. L’uomo perde l’equilibrio e viene trascinato a terra, cadendo rovinosamente. Un impatto terribile. Vengono allertati immediatamente i soccorsi.

Sul posto giungono un’ambulanza e un’automedica. L’anziano è privo di sensi, inconsciente. Il personale sanitario prova a praticargli il massaggio cardiaco; c’è ancora un debole battito. Poi la corsa disperata in sirena all’ospedale Santa Maria Nuova. Ma morirà poco dopo. Troppo gravi i traumi subiti in seguito alla caduta.

Arrivano anche le pattuglie della polizia municipale e della polstrada di Reggio per curare i rilievi. Dalle telecamere di videosorveglianza poste in zona la drammatica dinamica appare purtroppo chiara. Per la moglie è scattata subito la sospensione della patente e ora dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale secondo il fascicolo d’inchiesta aperto, come da prassi, dal magistrato di turno.

Giancarlo Mazzilli è stato un esercente conosciutissimo in centro storico. Nato a La Spezia, ma reggiano d’adozione da sempre, è stato il titolare del negozio di biancheria in via Crispi, al civico 1 (dove ora c’è l’ottica Mordini). Ha venduto articoli di qualità – dalle tovaglie agli asciugamani fino alle lenziona rigorosamente ‘made in Italy’ – alle casalinghe di tutta la città, un riferimento per la ”Reggio bene“.

Una vera e propria istituzione del commercio al dettaglio. Poi nel 2012, esattamente il 22 dicembre di dieci anni fa, ha abbassato per sempre la saracinesca dopo 53 anni di attività, vendendo il suo stabile all’imprenditore Fulvio Montipò che ha comprato Palazzo Busetti. Grande appassionato di basket – sport del quale riuscì a contagiare anche Eleonora, l’unica figlia che lascia – come si vede anche dal suo profilo twitter, tifosissimo della Pallacanestro Reggiana e fan dell’Nba.