Gianfranco Pasquino: "Massari è stato equilibrato. Terroristi ingiustificabili"

di Daniele Petrone

Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica all’università di Bologna e noto politologo, cosa pensa dello scontro fra il sindaco di Reggio, Marco Massari e la relatrice Onu, Francesca Albanese che tanto fa discutere?

"Senza dubbio sto col sindaco, ha detto cose giuste ed equilibrate. Riguardo alle parole di Albanese citando Terzani, io dico che i terroristi non vanno capiti, ma messi in galera ed eliminati. Gli attentati sono sempre ingiustificabili".

C’è chi dice che il sindaco doveva reagire e non farsi umiliare, altri invece sostengono che l’Albanese non andava invitata.

"Forse il sindaco avrebbe dovuto reagire. Si poteva anche non invitarla, ma il confronto per me è sempre utile. Certo non è costruttivo se si fa gli spiritosi come l’Albanese. Ma il centrodestra di certo strumentalizza tutto quello che può".

C’è troppa ideologia nelle proteste di piazza e nell’essere di parte nel conflitto Israele-Palestina?

"L’ideologia non c’entra, piuttosto tanta ignoranza e faziosità nel manifestare. Io sono un uomo d’ordine, non spacco vetrine, non lancio pietre contro la polizia e non indosso passamontagna. I disordini avvenuti in tante città, sono fatti prevedibili. La responsabilità è degli organizzatori che dovrebbero tenere sotto controllo i cortei ed epurare i violenti sul nascere, aiutando le forze dell’ordine ad arrestarli".

Come vede il conflitto?

"Spero che i negoziati di pace arrivino ad una conclusione rapida. Bisogna però tenere conto delle responsabilità di tutti: Hamas è una parte vera della Palestina, non viene da fuori. Deve liberare gli ostaggi subito e chiedere il cessate il fuoco. Questo da solo però non basta, è una situazione delicata e non credo si risolverà completamente".

Cosa dovrebbe fare la politica internazionale?

"Occorre una presenza vera dell’Onu e gli Stati Arabi smettano di finanziare Hamas".

Sul caso Flotilla che pensa?

"Non sono eroi. Alcuni hanno sfruttato la situazione, ma non sono tutti provocatori: tanti credevano davvero nel fornire aiuti umanitari".

La premier Meloni ha detto che hanno messo in pericolo i negoziati di pace.

"Non hanno messo in pericolo nulla. Israele si è comportato in maniera adeguata verso di loro così come gli attivisti. Che però non hanno risolto nulla, esaltarli sia fuori luogo".