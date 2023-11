Gianluca Lamendola resta muto davanti al giudice

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, il 34enne Gianluca Lamendola, ritenuto a capo del clan Lamendola-Cantanna della Sacra Corona Unita pugliese. L’uomo è stato arrestato nei giorni scorsi a Correggio, dove aveva trovato rifugio da un amico. Davanti al gip Andrea Rat, in tribunale a Reggio, Lamendola ha preferito restare in silenzio durante l’interrogatorio di garanzia. E’ assistito dagli avvocati Andrea D’Agostino e Gianvito Lillo del foro di Brindisi. E’ apparso stanco, ma sostanzialmente tranquillo. Un silenzio dettato dalla necessità di studiare approfonditamente il fascicolo e le accuse mosse a Lamendola. I suoi legali stanno valutando le prossime mosse, compresa un’eventuale istanza al Riesame. E’ detenuto nel carcere di via Settembrini a Reggio, dopo che i carabinieri, sabato scorso, hanno posto fine alla sua latitanza, che era cominciata nel mese di agosto con l’emissione del relativo decreto da parte del gip del Tribunale di Lecce. Il 34enne di San Vito Dei Normanni era sfuggito a un blitz delle forze dell’ordine il 18 luglio scorso, in Puglia. La sua latitanza si è però conclusa a Correggio.