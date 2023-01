Gianluca Tagliavini stroncato a soli 55 anni Era il figlio di Vasco, indimenticato ex calciatore

Stroncato da un malore a soli 55 anni. È morto così Gianluca (foto), figlio del mitico indimenticato Vasco Tagliavini, ex calciatore dell’Inter negli anni ’60 e poi allenatore di diverse squadre, scomparso nel 2019. Gianluca aveva cercato di seguire le orme del padre e aveva giocato per alcuni anni nelle giovanili della Reggiana. Poi però la sua vita ha incontrato tanti problemi. L’uomo è stato trovato senza vita venerdì pomeriggio a Villa Bagno dopo essere stato colto da un infarto in un locale di via Cartesio, sulla via Emilia. Sul posto un’automedica del 118 per constatare il decesso, ma anche i carabinieri al fine di verificare eventuali anomalie. Vista la giovane età è stata disposta l’autopsia. I funerali ancora non sono fissati.