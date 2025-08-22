Gianna, un volo nei ricordi. In un museo c’è il caccia costruito da suo padre

Un volo nella storia lungo 80 anni e più, che ci catapulta al tempo in cui in città si costruivano aerei e il terrore piombava dal cielo. Gianna Bedeschi è tra le ultime discendenti dirette delle maestranze impegnate alle Officine Reggiane durante il periodo bellico. Nei giorni scorsi è stata ricevuta al Museo Caproni di Trento: lì è conservato un Savoia Marchetti 79, velivolo costruito in città negli anni ‘40. La visita ha avuto il supporto dell’associazione Famiglie Lavoratori Officine Reggiane. L’aereo appartiene a pieno titolo alla storia industriale e sociale del nostro territorio. E fa da sfondo al vissuto della famiglia Bedeschi. È una rarità: varie fabbriche ne hanno realizzato circa 1500 esemplari, di cui ne sono sopravvissuti solo due alle tempeste di fuoco, entrambi prodotti a Reggio. L’altro velivolo è al Museo dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle (Roma). "È stata una grande emozione poterlo vedere, una bella esperienza che ha fatto affiorare tanti ricordi, perché mio padre Spartaco, classe 1910, ha lavorato alle Reggiane dal 1940 al 1950 con vari incarichi".

"Durante il conflitto era nei reparti dove si costruivano gli aerei, immagino che sul velivolo ci sia anche qualcosa di suo", spiega ancora Gianna Bedeschi. "Parlava spesso del caccia Falco Re.2000 e del gigantesco ‘Sparviero’, il Savoia Marchetti 79. Raccontava della solidarietà tra operai con la condivisione del poco cibo, la soddisfazione quando sul banco di prova tutto funzionava bene, le attività ricreative al circolo dopolavoristico, del pilota Scapinelli che al Campovolo collaudava i caccia e dell’incidente in cui ha perso la vita vicino al torrente Rodano", continua mostrando foto e documenti. La struttura museale custodisce un altro basilare pezzo realizzato a Santa Croce: la carlinga di un Re.2005 ’Sagittario’. È l’ultimo modello di aereo prodotto prima che le incursioni degli Alleati distruggessero la fabbrica. Lo ’scheletro’ svela le tracce del conflitto: simboli di appartenenza e fori di mitragliatrice, a ricordare i quotidiani duelli che tramutavano in scarlatto l’azzurro dell’orizzonte. Gli esperti lo considerano un capolavoro che avrebbe potuto ribaltare le sorti del conflitto tra le nubi, se prodotto più ampiamente.

Se ne parla nel libro ‘I velivoli segreti dell’Asse’ di Marco Zagni (Mursia, 2020) e nei basilari volumi del reggiano Sergio Govi (Apostolo Ed.). "Quando ci furono i bombardamenti la mia famiglia abitava in via IV Novembre, vicino alla stazione ferroviaria e alla fabbrica, che erano tra i principali obiettivi. Siamo "sfollati" a Cacciola e Sabbione, si aiutava nei campi per ricambiare l’ospitalità. Per 50 anni abbiamo mantenuto i contatti con le famiglie che ci avevano accolto. La mamma Alberta aveva ricordi di quei giorni, come il timore per il frequente passaggio dei soldati tedeschi e poi l’arrivo degli americani sulle jeep con la stella bianca. Spartaco parlava della fabbrica distrutta, dei rifugi per sfuggire alle bombe, dei gruppi che spalavano le macerie. Il papà aveva riciclato piccoli scarti metallici degli aerei per farne posate, le ho ancora", prosegue. È uno dei tanti racconti che compongono la lunga storia delle Reggiane, iniziata nelle prime battute del ‘900 e che ha toccato il terzo millennio passando dalla tragedia della guerra.