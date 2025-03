Gianni Cervetti e ‘I ragazzi di via Rovello’

La Libreria del Teatro insieme al Binario49 presenta domani alle 15,30, nel caffè letterario in via Turri 49, un libro d’eccezione con un ospite d’eccezione, ovvero “I ragazzi di via Rovello” (De Piante editore, 2024) di Gianni Cervetti. Sarà presente l’autore.

Gianni Cervetti (Milano, 1933) negli anni ‘80 é stato uno dei leader, insieme a Giorgio Napolitano e a Emanuele Macaluso, dell’ala riformista del Pci, i cosiddetti “miglioristi”. È stato anche presidente del gruppo comunista al Parlamento Europeo.

In centro a Milano tra il Duomo e il Castello Sforzesco, Via Rovello ha ospitato dal 1897 al 2012 l’omonima libreria antiquaria, guidata dal 1975 da Mario Scognamiglio. La libreria, frequentata anche da Benedetto Croce, Filippo Turati, Arturo Toscanini, Giorgio Strehler e altri grandi personalità della cultura, ospitava l’Aldus Club, un’associazione di bibliofili, dedicata ad Aldo Manunzio, celebre stampatore del 1500, che é stata presieduta nel corso degli anni da Leonardo Sciascia, Umberto Eco e Gianni Cervetti. Sono loro, appunto, i ragazzi di via Rovello.

Il libro è una raccolta di saggi e ricordi che parlano delle grandi passioni letterarie e culturali di Gianni Cervetti, come Dante, Schliemann e Machiavelli, nei quali ogni tanto fa capolino anche la politica. Con Gianni Cervetti dialogherà Elena Montecchi. La presentazione sarà coordinata dalla giornalista Susanna Ferrari.

Nella foto d’epoca Gianni Cervetti con l’allora presidente dell’ex Urss Mikhail Gorbaciov.