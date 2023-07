Gianni Scolari lascia il Banco Bpm dopo 41 anni, ora tutto dedicato all'orto Gianni Scolari, dopo 41 anni e 10 mesi al servizio del Banco BPM, è andato in pensione per dedicarsi alla sua antica passione, l'orto. Con un'abilità nel creare e valorizzare rapporti umani, è stato un punto di riferimento per i clienti. Amici e colleghi ora lo andranno a trovare.