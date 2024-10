Giannotti: "Con la boxe ho ripreso a studiare"

E’ iniziata con un minuto di raccoglimento per la scomparsa della giovane sciatrice Matilde Lorenzi, la serata organizzata dal Panathlon dedicata alla Reggiana Boxe Olmedo. Sotto la supervisione del cerimoniere Paolo Panciroli, a condurre la serata sono stati Enrico Prandi, presidente del Panathlon, e il vice Mauro Carretti; presenti, per la Fondazione dello Sport Silvia Signorelli, l’assessore allo sport Stefania Bondavalli, il comandante della Guardia di Finanza Ivan Bixio e Giorgio Cimurri, commosso dall’immagine proiettata di un Gino Bondavalli massaggiato dal padre Chiarino. Poi parola ai protagonisti, con le due testimonianze dei simpatici atleti Michel Vescovini e Giacomo Giannotti, entrambi 23enni e campioni italiani in carica. Vescovini ha ricordato la sua storia, l’arrivo dalla Colombia, l’adozione di una famiglia reggiana e poi l’incontro con i guantoni. Giannotti ha svelato che è stata proprio la boxe ad aiutarlo a recuperare gli studi, dopo due bocciature consecutive. "Mi ha dato un obiettivo chiaro e così ho ripreso a studiare. Ora sono iscritto a Scienze Motorie".

Il presidente della Reggiana Boxe Emiliano Martinelli ha raccontato il progetto della Reggiana Boxe, che si muove seguendo alcuni valori fondamentali: "Siamo la prima società d’Italia a livello federale – ha detto Martinelli - nel rispetto di quanto ci guida, etica, disciplina, inclusione, valorizzazione dei giovani e dello sport femminile, per un totale di circa 600 tesserati. La nuova sede di via Gioia è una vera seconda casa di tutti quelli che la frequentano". Il d.s. e main sponsor Luca Quintavalli ha parlato del progetto Olmedo Boxing Arena, di come questa abbia l’ambizione di diventare la Casa del Pugilato a livello italiano e pure internazionale.

c.l.