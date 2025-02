Giannotti e Vescovini in azzurro. Commey sul ring in Bulgaria

Gli atleti della Reggiana Boxe Olmedo Giacomo Giannotti (foto) e Michel Vescovini sono stati convocati per partecipare a un doppio match con la Nazionale Italiana; Alfred Commey invece prenderà parte al prestigioso Torneo Strandja, in Bulgaria.

Giacomo Giannotti e Michel Vescovini, già campioni italiani Under 22 e campioni italiani assoluti, si uniranno alla squadra azzurra per affrontare un doppio incontro internazionale, un’opportunità che testimonia il loro continuo impegno e talento nel panorama pugilistico nazionale.

Alfred Commey, Campione Europeo Under 22 e Vice-Campione Europeo Assoluti, è stato selezionato per competere nel Torneo Strandja, uno degli eventi più prestigiosi nel calendario del pugilato internazionale, che si terrà a Sofia, Bulgaria.

Il presidente della Reggiana Boxe Olmedo, Emiliano Martinelli, ha commentato: "Queste convocazioni rappresentano un ulteriore riconoscimento del duro lavoro e della dedizione dei nostri atleti. Siamo orgogliosi di vedere Giacomo, Michel e Alfred indossare la maglia azzurra e competere ai massimi livelli. Questo è un risultato che riflette non solo il talento individuale, ma anche l’impegno collettivo della nostra società nel promuovere l’eccellenza nel pugilato. Non molte società in Italia possono vantare tre propri atleti in nazionale, questo dovrebbe rendere orgogliosi tutti i reggiani".