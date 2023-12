Giannotti, squalifica fino al 10 gennaio

Gli ultimi provvedimenti del giudice sportivo nell’anno 2023. In Eccellenza squalificato fino al 10 gennaio il preparatore dei portieri Roberto Giannotti (Bagnolese) per proteste verso l’arbitro. Una gara a Baldini (Bagnolese) e Ughetti (Correggese). In Promozione quattro turni al centrocampista James Sekyere (Arcetana) perché a fine gara contestava e insultava l’arbitro. Una giornata a Bernabei (Arcetana), Bonacini e Cilloni (Bibbiano/San Polo), Tinterri (Luzzara), Borghi (Riese), Burani (Sporting Scandiano), Melloni (Vezzano) e Coli (Vianese). In Prima categoria multa di 120 euro a Carpineti e Rubierese per intemperanze dei propri sostenitori. Stessa multa per la Virtus Libertas perché propri tifosi davano luogo ad una rissa in tribuna coi supporter avversari. Quattro turni al guardiano Luca Maestroni (Rubierese) per espressioni ingiuriose all’arbitro. Due turni ad Aveni (Virtus Correggio). Una gara a Costa (Boca Barco), Grotti (FalkGalileo), Dosso e Seidu (Original Celtic Bhoys), Tascedda (Masone), Masetti (Reggiolo) e Vezzani (Virtus Libertas). Per la Coppa Emilia di Seconda categoria due turni a Capra (Campeginese). Una gara a Koduah e Mazzacani (Cerredolese) che così dovranno saltare la finale provinciale del 14 gennaio contro la Barcaccia da disputare sul sintetico della FalkGalileo. Nel Memorial Presidenti out fino al 21 gennaio 2024 il presidente Lorenzo De’ Medici (Puianello) per comportamento irriguardoso verso l’arbitro. Una gara a Sassi (Cavriago), Alinovi (Felina), Saydaoui (Fosdondo), Merciadri (Gatta), Torcianti (Puianello), Archiani (Plaza Montecchio), Del Monte (S.Ilario), Chiapponi e Zannoni (Vetto).