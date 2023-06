Giardini pubblici nel degrado Imbrattamenti, latrine e incuria

di Benedetta Salsi

Basta un passo un po’ più in là, oltre i giochi dei bambini; basta posare lo sguardo sulla fontana dell’elefantino, sulle statue di Ariosto e Boiardo (realizzate per il palazzo della Cassa di Risparmio di piazza del Monte) ricoperte di muschio, sul monumento ai Concordi, con i suoi duemila anni di storia, continuamente sfregiato, usato come orinatoio e come anfratto per tossicodipendenti. È lo stato in cui versa il parco del Popolo, polmone del centro storico e zona strategica all’intersezione tra le piazze dei teatri, l’università e la delicatissima area che approda a via Roma. Ma il cuore verde dell’esagono, dalle enormi potenzialità inesplorate, da troppo tempo giace in uno stato di degrado.

Per questo, già dal 2021, alcuni cittadini si sono riuniti nel comitato ‘Dalla parte dei Giardini Pubblici’ e da allora, un passo alla volta, si battono perché le cose cambino. Così hanno fatto nei mesi scorsi, scrivendo numeorse e accorate lettere all’assessorato all’ambiente. E, ora, qualcosa si è mosso.

"Dopo il ripristino delle panchine e dei cestini in ghisa, di cui siamo soddisfatti – si legge nelle loro missive –, la situazione non solo non è cambiata in ordine a pulizia, cura, decoro, igiene, ma i problemi più volte posti all’attenzione, sono rimasti gli stessi. Che ne è del progetto di riqualificazione del parco e dei 200mila euro stanziati? Che ne è del progetto di riapertura dei bagni pubblici all’interno dei giardini, chiusi dal 2019? In assenza dei servizi igienici, le aiuole sono utilizzate come latrine a cielo aperto. L’elenco dei ’detriti’ ammucchiati è lungo e facilmente immaginabile. All’interno delle aiuole-latrine da mesi non viene fatta pulizia". E aggiungono: "Solo ’Ripuliamoci’, cioè un gruppo di volontari a cui anche il nostro gruppo si è associato, ha effettuato a novembre, una profonda pulizia, ma questa non può essere episodica né essere affidata alla generosa attività di alcuni cittadini. Che ne è del progetto di recupero e pulizia del monumento ai Concordi, per il quale si era detto essere stati stanziati 15mila euro? Tale monumento è ogni giorno di più preso d’assalto da writers che lo deturpano e imbrattano con scritte e disegni d’ogni tipo. È un dolore vedere ridotto in questo stato un manufatto pregevole e significativo dell’antica storia romana, segno quindi di un passato nostro da rispettare e conservare. Ѐ Un oltraggio al suo significato di monumento funebre, che doveva richiamare il passante a fermarsi e a meditare (Siste, viator!), vedere che è diventato luogo di spaccio, di schiamazzi, di pasti con abbandono di bottiglie, contenitori e sacchetti di plastica, addirittura luogo di improvvisato stenditoio per coperte e abiti!".

Le richieste del gruppo non si fermano: "Che si vuole fare dei piedistalli, su cui erano le statue delle quattro stagioni, strappate dai giardini per essere posizionate lungo il riqualificato viale Umberto I? Ora sono non solo vuoti e privi di senso, ma sono anch’essi oggetto di scritte e danneggiamenti. Perché non pensare a un nuovo allestimento? Perché non chiedere ai Musei qualche pezzo da collocarvi? O ancora: perché non chiedere a qualche artista reggiano, agli studenti del Chierici, di contribuire in idee e opere, ridando loro un senso? Da ultimo: come intervenire in aiuto di quel manipolo di senza fissa dimora che staziona all’interno dei giardini, proprio accanto alla fermata del bus sulle panchine lungo il viale di passaggio verso l’hotel Astoria, con bottiglie di birra e vino, quindi ubriachi, fin dalle prime ore del mattino? Non fa certo onore a una città, che si dice attenta ai problemi di tutti i cittadini, lasciare in tali condizioni queste persone e non è neppure bello vedere quel tratto di giardini così ridotto".