Giardini, rivoluzione area-giochi Smantellate le vecchie rotaie "Il bando: nuovo trenino e grilli"

di Benedetta Salsi

Torneranno il trenino e ’i grilli’ ai giardini pubblici, tratto distintivo di una reggianità targata anni Cinquanta e di una identità che tanto serve recuperare. Mentre è in corso la rimozione del vecchio e pericolante trenino, dunque, già si guarda avanti. L’annuncio dell’assessore Mariafrancesca Sidoli segue la riqualificazione di tutto il parco del Popolo, partita con la sostituzione di panchine e cestini, che proseguirà poi con la risistemazione del verde e dei vialetti (le opere da 200mila euro partiranno a luglio, come anticipato dal Carlino nei giorni scorsi).

Assessore Sidoli, il vecchio trenino dei Giardini, da tempo in stato di abbandono, è stato smantellato. Perché?

"Il trenino, di proprietà di un privato, era stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria nel 2018. L’amministrazione ha preso atto del fermo (emesso dalla Finanza per carenza di manutenzione, ndr), ma col tempo è rimasto sul suolo pubblico senza titolo, generando poi il degrado del manufatto. Quindi è stata emessa una ordinanza di rimozione: i lavori, da parte del proprietario, sono in fase di ultimazione in queste ore: spariranno sia il trenino sia le rotaie".

Perché era stato sequestrato?

"Questi manufatti devono rispettare una serie di norme in tema di sicurezza, a partire dalla manutenzione. Se tutto ciò non avviene subentrano conseguenze, anche gravi, come il fermo giudiziario. Il Comune ha preso atto del fermo nel 2018 e da allora il trenino è rimasto inagibile per 5 anni; anni in cui si è degradato ulteriormente. Questo credo sia il punto di riflessione più importante: era decadente, fatiscente e ci impediva di ripristinare una funzione storica e identitaria di quel luogo".

Nel frattempo è invece partita la riqualificazione del Parco?

"Sì, sono in corso investimenti: già cambiati gli arredi (panchine e cestini) e il ripristino del verde dovrebbe partire a breve. Era importante che questo manufatto venisse tolto anche per riordinare meglio l’area e ripristinare i sentieri in ghiaia".

Da tempo il gruppo ’Dalla parte dei Giardini’ chiedeva il ritorno del trenino, anche con una commovente iniziativa da parte del piccolo Yousef e di Veronica Prampolini: 20 tavole di proposte e disegni, con possibili investitori, per dargli nuova vita, portate in Comune. Che ne sarà?

"Loro chiedevano il ripristino del vecchio trenino e non è possibile; ma in generale con il gruppo c’è una corrispondenza di pensiero che l’amministrazione coglie. Ora, come si fece diversi anni fa quando venne posizionato quel trenino, al termine dei lavori sul verde bandiremo una gara con manifestazione di interesse per un gestore (servono autorizzazioni, collaudo, non può essere gestito dal pubblico). Vogliamo riconsegnare ai bambini questo tratto identitario dei giardini".

Che cosa comprenderà?

"I dettagli non sono ancora definiti, ma certamente chiederemo il ritorno del trenino e dei ’grilli’ reggiani, i mitici tricicli a sedile che tutti ricordiamo".

Da parte della vecchia proprietà è già partita però una raccolta firme contro la rimozione...

"Nessuno vieterà loro di presentarsi al nuovo bando. Ovviamente però se avranno ripristinato le condizioni di sicurezza".

Lei è confidente che si presenterà qualcuno? Al parco delle Caprette da settembre manca un gestore...

"In autunno, credo, faremo questo bando di ’concessione spazio pubblico per spettacoli viaggianti’. A Reggio c’è un tessuto molto attivo in questo settore, non ho motivo di pensare che non ci siano risposte. È una grossa opportunità di lavoro".

Il nuovo trenino sarà su rotaia? E sarà sempre attivo?

"È una valutazione che non abbiamo ancora fatto. Di certo chiederemo una presenza il più frequente possibile".

E l’area giochi? Manca in vari punti la pavimentazione antitrauma e non ci sono attrezzature per disabili.

"Questa sarà anche l’occasione per rivedere i giochi attuali. Stiamo mettendo in atto una serie di migliorie e attività per aiutare e tenere viva una zona in difficoltà".

Trenino e grilli, è una promessa?

"È una ferma intenzione".