Giareda, ambulanti in rivolta, diffida e ricorso al Tar: “Spostati senza preavviso”

Reggio Emilia, 14 agosto 2025 – Si prepara una diffida, pronta a essere seguita da un ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo. Sono molto contrariati, i commercianti titolari delle concessioni rilasciate dal Comune di Reggio, per la partecipazione alla prossima fiera della Giareda.

Non piace la scelta di cambiare il luogo previsto per lo storico mercato, che secondo i commercianti titolari delle concessioni, sarebbe lesiva dei diritti acquisiti.

"Il Comune – dicono gli operatori interessati – ci ha informato dello spostamento solo il 28 luglio, dando comunicazione della necessità di effettuare una nuova scelta seguendo la graduatoria entro il 30 luglio, asserendo che tale decisione sarebbe un tentativo sperimentale di spostare la Giareda in piazza della Vittoria. Lamentiamo l’evidente scorrettezza nell’informarci solo un mese prima della manifestazione, sapendo che ad agosto tutti gli uffici di competenza sono chiusi, e che non ci sarebbe stata l’opportunità di un confronto per rivedere la scelta. Nessuna motivazione oggettiva sul cambiamento, nessun riferimento di delibere da visionare… Ci è stato solo imposto di scegliere un nuovo spazio nel luogo indicato dall’amministrazione, certamente peggiorativo e pregiudizievole per i nostri interessi".

Il 5 agosto, nel comunicare l’importo da versare per partecipare alla sagra, risultano essere arrivate informazioni sulla delibera di giunta del 26 giugno e del successivo consiglio con la regolamentazione dell’area. "Nel frattempo – aggiungono i commercianti – abbiamo appreso che proprio in corso Garibaldi, dove tutti noi siamo concessionari di autorizzazione con valenza fino al 2032, e stata assegnata una concessione a una società privata che subaffitta i nostri spazi ad altre attività commerciali. Cosa ancor più sbalorditiva è il silenzio delle associazioni di categoria, che avrebbero dato parere favorevole per il cambiamento. Ma le nostre autorizzazioni scadono nel 2032, appoggiata dalla normativa europea Bolkestein, che garantisce i diritti d’impresa su aree pubbliche. Invece siamo stati spostati senza alcuna ragione in aree decentrate dalla storica Giareda, mentre hanno concesso a società private, prive dei requisiti di anzianità e di concessioni, di posizionarsi su corso Garibaldi, per sostituirci completamente. Vorremmo sapere con quale atto amministrativo è stata concessa tale area e se è stato effettuato un bando pubblico”.