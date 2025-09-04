Giareda, arriva la 46ª edizione . Cinque ’stazioni’ per vivere la città tra stand, celebrazioni ed eventi

Domani apre l’edizione numero 46 della sagra della Giareda, una festa molto attesa dai reggiani. L’inaugurazione alle 16 in piazza Gioberti con le autorità locali guidate dal sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, l’arcivescovo Giacomo Morandi. Alle 17 il momento inaugurale di ’Altari fioriti in Basilica’, le composizioni floreali realizzate da alcune Unità pastorali della Diocesi.

La novità della sagra è il percorso promosso in collaborazione con l’associazione Arvales Frates, proponendo una mostra mercato di prodotti gastronomici e di artigianato locale, di frutti, fiori, ortaggi, bric-à-brac e vintage, alcune attività culturali "pensate per riscoprire il profondo legame tra l’uomo e il suo territorio". Cinque le ’stazioni’ principali coinvolte: piazza Gioberti, Palazzo Allende, il Chiostro della Ghiara, piazza Roversi e Largo degli Alpini, con la Basilica della Ghiara come punto di riferimento spirituale.

In queste aree sarà possibile assistere a vari appuntamenti con temi che spaziano dalla gastronomia al verde, passando per la musica, il dialetto, la biodiversità, l’arte, le tradizioni e molto altro: tutto inviterà a riscoprire e valorizzare ciò che è ’di casa’ e a fare propri i sapori e i mestieri che definiscono l’identità reggiana. Lo storico mercato di shopping della Giareda si terrà invece in piazza della Vittoria, che ospiterà anche un appuntamento dedicato agli amanti della musica e del ballo: ogni sera gli allievi di alcune scuole di danza offriranno momenti di spettacolo e divertimento, mentre per i più nostalgici sarà presente l’intrattenimento musicale curato dal Marabù, che trasporterà tutti nelle atmosfere degli anni Ottanta e Novanta.

Nelle quattro giornate della Giareda, il cortile di Palazzo Allende si trasforma nel luogo in cui omaggiare le tradizioni e la storia linguistica della città, nell’ambito della sezione "Gallica Nomina", con esibizioni di poesia dialettale, racconti, cabaret esirudeli in dialetto reggiano in collaborazione con l’associazione Vinkevalà. Al Chiostro della Ghiara, in via Guasco, domani alle 15,30 un importante convegno sul rapporto tra arte e sacro, in particolare sull’importanza dell’opera d’arte e delle pratiche artistiche nella loro funzione rituale e religiosa. Piazza Gioberti con la sezione ’Gula et Anima’ farà da palcoscenico al recital realizzato dai giovani allievi della Scuola di Musica Cepam e ospiterà la rassegna ’A tavola con Abramo’ dedicata ad approfondire ricette presenti nella Bibbia: il primo incontro, a cura di Giampaolo Anderlini, sarà dedicato al pane azzimo. Il cibo, e in particolare i prodotti tipici del territorio, tornano anche nella rassegna Ruralia organizzata in piazza Roversi con incontri dedicati a eccellenze locali del territorio come la cocomera di Novellara e il salvataggio della vacca rossa.