Giareda, arte sacra e dialetto. Visita guidata alla Ghiara e la lezione della sfoglina

Fine settimana intenso per la Giareda, storica sagra cittadina promossa dal Comune di Reggio Emilia, che prosegue con appuntamenti e attività culturali pensate per riscoprire il legame tra i reggiani e il territorio.

Oltre alla mostra mercato di prodotti gastronomici e di artigianato locale, di frutti, fiori, ortaggi, bric-à-brac e vintage, in piazza della Vittoria, il classico shopping della Giareda sarà accompagnato da momenti dedicati alla musica e al ballo. Molti i luoghi del centro coinvolti: piazza Gioberti, Palazzo Allende, il Chiostro della Ghiara, piazza Roversi e Largo degli Alpini, con la Basilica della Ghiara come punto di riferimento spirituale.

Domani la Giareda vivrà il suo culmine, soprattutto con gli appuntamenti religiosi di cartello nella memoria liturgica della Natività della Beata Vergine Maria.

Un ricco antipasto è previsto per oggi, terza giornata della sagra che si annuncia ricca di proposte all’insegna della storia, dell’agricoltura e della cultura locale. I visitatori, oltre alla mostra-mercato, potranno assistere al mattino al ’Concerto viandante’ dei D’Esperanto Trio che si esibiranno in musiche itineranti da piazza Roversi a piazza della Vittoria (10.30-13).

Nel pomeriggio, in piazza Gioberti, è in programma il recital dei giovani allievi della scuola di musica Cepam (dalle 16.30 alle 17 e dalle 19.30) a cui seguirà l’incontro ’Frutti dimenticati e biodiversità recuperata’ con il professor Daniele Galli dell’istituto Zanelli (alle 16.30). Quindi Clementina Santi interverrà su ’Parmigiano Reggiano e il paese di Bengodi’ (alle 17) e, a seguire, Luciano Pantaleoni, autore di numerose opere sulle tradizioni popolari emiliane durante l’incontro ’Arsan, Testi quedri’ (alle 17.30). Ci sarà anche modo di imparare i segreti del mestiere da una vera sfoglina: Rina Poletti condurrà un laboratorio di pasta sfoglia (alle 18 in piazza Roversi), dedicato ad adulti e ragazzi. Sempre alle 18, Andrea Gherpelli illustrerà le numerose qualità dei grani antichi. L’appuntamento a cura dell’Associazione dell’erbazzone reggiano toccherà invece i cuori e i palati di molti durante l’incontro ’Un amore di erbazzone’ (alle 18.30). Nel cortile di Palazzo Allende si tornerà a parlare di poesie, libri e storie, sempre in dialetto reggiano con i Vinkevalà (ore 14.30 – 16 - 19 -21) mentre alle 16 sarà possibile assistere al dialogo tra Damiano e Gabriele Scalabrini della Compagnia di teatro dialettale Fnilbus. L’area ’Paideia’ a Largo degli Alpini ospiterà tanti appuntamenti dedicati ai più piccoli.

L’arte sacra a Reggio sarà protagonista oggi. Si comincia alle 15.30, con la visita guidata alla Basilica della Ghiara in compagnia di un cicerone d’eccezione, l’architetto reggiano Mauro Severi, a cui seguirà l’intervento sui committenti delle cappelle minori della Ghiara del professor Alberto Cadoppi. La visita guidata si ripeterà anche domani (lunedì 8) alle 15.30. Le celebrazioni eucaristiche domenicali sono in programma alle 7.30, 9.30 e 11.30, quest’ultima presieduta da padre Ricardo Perez Marquez, Priore provinciale dei Servi di Maria, poi alla sera alle 18.30 e 20.30.

c. c.