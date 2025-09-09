Giareda, basilica gremita. La celebrazione finale tra fedeli e altari fioriti

Una Basilica della Ghiara stracolma in ogni ordine di posto, con file di seggiole aggiunte all’ultimo e turisti che scoprivano incantati, per la prima volta, la meravigliosa navata a croce greca, ha accolto la celebrazione eucaristica della Natività della beata vergine Maria, presieduta dall’Arcivescovo Giacomo Morandi.

La comunità si è riunita a festeggiare la "luminosissima stella dell’immacolata e gloriosa madre di Gesù", come detto da sua eccellenza, nell’animazione del canto della Cappella della Cattedrale, alla presenza di sindaco Marco Massari, Prefetto di Reggio Maria Rita Cocciufa, presidente della Provincia, autorità civili e militari, fra cui il nuovo comandante della Guardia di Finanza, dei membri della fabbriceria laica del Tempio della Ghiara, dei Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta e dell’ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in un clima di raccoglimento preceduto dai suoni dei campanari reggiani.

Credenti, e non solo, vengono a pregare e a onorare la Madonna della Ghiara, a contemplare l’arte del Santuario, ad ammirare gli ‘Altari fioriti’ preparati dalle unità pastorali della Diocesi. Durante la funzione, dopo la lettura della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, nella sua omelia monsignor Giacomo ha messo in evidenza "la grande professione di fede del popolo reggiano, che ha avvertito il bisogno di renderla visibile, tangibile, bella, affascinante" e cita Benedetto XVI più volte, riferendosi alla bellezza della manifestazione di fede, e invitando tutti i reggiani a riscoprire il proprio sentimento di fraternità e accoglienza del prossimo.

"In questa nostra amata chiesa di Reggio Emilia – riprende Morandi – abbiamo il coraggio e la gioia di testimoniare pubblicamente la nostra fede, come i nostri padri hanno fatto costruendo questa splendida Basilica. Perché oggi non può esistere una fede che venga relegata nell’angolo privato". Siamo una chiesa attrattiva, ma l’esame di coscienza è di tutti (rammenta sua eccellenza) spronando a continuare nel segno della "nostra amata Reggio come di una città dove ci si sente a casa, sostenuti da un’autentica fraternità e vicinanza".

Tra i presenti anche Pierluigi Castagnetti e Albertina Soliani, ad ascoltare l’omelia del Vescovo, che invitava la città e l’amministrazione a recuperare la santità e il sendo profondo della cristianità.

Un’esortazione a recuperare da parte di cittatini e amministrazione comunale, nelle azioni oltre alle parole, le radici profonde dell’essere cristiano cattolici. Alla celebrazione di ieri è riemerso potente il sentimento religioso della comunità reggiana.