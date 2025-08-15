Giareda, il nuovo format. La diffida di trenta ambulanti: "Scelta arbitraria e illegittima"

È stata inviata in municipio a Reggio la diffida degli operatori del commercio ambulante che contestano lo spostamento dei loro banchetti da corso Garibaldi a piazza della Vittoria in occasione della sagra della Giareda, in programma dal 5 all’8 settembre.

Una trentina di esercenti si è rivolta all’avvocato Marco Grattagliano, incaricato di assisterli in questa vicenda, inviando per ora una diffida al Comune, senza escludere ulteriori azioni legali nel prossimo futuro. I firmatari della diffida contestano i provvedimenti adottati dagli uffici comunali, ritenendoli "illegittimi e viziati da violazione di legge ed eccesso di potere".

"L’illegittima modifica del luogo oggetto di concessione di posteggio – si legge nella diffida – non è affatto stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in manifesta violazione alle norme di legge. Inoltre, tale decisione non appare affatto giustificata da un interesse pubblico e il suo carattere manifestamente arbitrario è evidente nella scelta di preferire altro soggetto, la Arvales Fratres, anche in violazione del principio di imparzialità, a cui destinare l’uso delle aree per le quali gli esercenti sono detentori di regolare concessione di posteggio. Il difetto di interesse pubblico è ancor più evidente considerando che la modifica dell’area concessa all’altra società ha carattere ’sperimentale’. Ciò dimostra l’incertezza sugli esiti che tale arbitraria e illegittima decisione comporterà, in violazione anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione".

"L’illegittima e viziata modifica dell’area oggetto di concessione comporterà per i miei assistiti ingenti danni patrimoniali – aggiunge l’avvocato Grattagliano – causati anche dalla minor visibilità che la loro attività commerciale subirà in occasione della sagra della Giareda".

Con la diffida si chiede al Comune di annullare in autotutela, entro sette giorni, i provvedimenti amministrativi adottati e tutti quelli connessi e collegati, attribuendo agli autori della stessa diffida l’utilizzo delle aree di corso Giuseppe Garibaldi oggetto delle rispettive autorizzazioni e concessioni.

"In caso contrario alla scadenza dei termini – conclude il legale – mi vedrò costretto ad adire la competente autorità giudiziaria, per la tutela dei diritti e interessi legittimi dei miei clienti, con riserva di richiedere il risarcimento di tutti i danni".

Gli ambulanti in questione, inoltre, contestano il fatto di non essere stati preventivamente informati sulle decisioni che si stavano per adottare, sollecitando pure un deciso intervento delle associazioni di categoria dei commercianti.

I firmatati della diffida si dicono convinti di essere dalla parte della ragione, in quanto l’area di corso Garibaldi da cui quest’anno verrebbero spostati, è a loro assegnata da una autorizzazione già in essere, che scade nel 2032 "appoggiata dalla normativa europea Bolkestein che garantisce i diritti d’impresa su aree pubbliche".

Invece "siamo stati spostati in aree decentrate dalla storica Giareda, mentre hanno concesso a società private, prive dei requisiti di anzianità e di concessioni, di posizionarsi su corso Garibaldi", aggiungono i commercianti, che contestano la scelta effettuata dall’amministrazione comunale, lamentando pure una tardiva informazione, avendo saputo solo un mese e mezzo prima della sagra della Giareda quale sarebbe stato il posto a loro assegnato in questa edizione.

"Il tutto – aggiungono i commercianti – alla vigilia del mese d’agosto, quando gli uffici di competenza sono chiusi per ferie, con l’impossibilità di poter avere un confronto per rivedere quella scelta".

Risale al 24 luglio l’approvazione del progetto di "riorganizzazione della Giarèda, prevedendo, in via sperimentale, un nuovo format più integrato con la dimensione culturale, artigianale, e religiosa dell’evento".