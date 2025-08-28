Giareda, il ricorso al Tar: "Banchi spostati e disagi"

A pochi giorni dalla partenza della storica sagra della Giareda, che si svolgerà dal 5 all’8 settembre, continua il braccio di ferro tra gli ambulanti storici e l’amministrazione comunale.

Non è infatti ancora risolta la questione sollevata dagli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di autorizzazioni decennali rilasciate dal Comune di Reggio, i quali ritengono illegittima la recente modifica dell’area oggetto di concessione (da corso Garibaldi a piazza della Vittoria) per la sagra della Giareda, "poichè priva dell’obbligatorio preavviso e in assenza dei presupposti di legge". Una trentina di operatori, che rappresenta oltre il 70% dei titolari delle autorizzazioni, continua a sollecitare l’annullamento in autotutela dei provvedimenti ritenuti viziati, "che cagioneranno gravi disagi e danni agli operatori commerciali, che da molti anni esercitano legittimamente la propria attività durante sagra cittadina".

"La modifica dell’area di concessione – aggiungono i commercianti – appare illegittima, anche perchè concessa per la sagra a una associazione culturale (la Alvares Fratres) che a sua volta collocherà in corso Garibaldi soggetti terzi di cui non si conosce alcun requisito. Diversamente da ciò, i titolari di concessione hanno dovuto presentare copiosa documentazione per poter ottenere la concessione, di recente ingiustamente modificata. Ogni sollecito, compreso quello che è stato inoltrato via Pec all’ente pubblico attraverso l’avvocato Marco Grattagliano, è rimasto finora privo di riscontro".

I commercianti segnalano pure la loro esclusione dall’invito alla conferenza stampa di presentazione della Nuova Giareda (che si svolge questa mattina, ndr): "Hanno escluso tutte le figure qualificate e di riferimento che potessero ricevere spiegazioni dall’ente pubblico".

E ora, "rimasto vano ogni tentativo di arrivare a una revoca dei provvedimenti ritenuti viziati con cui è stata modificata l’area concessa agli operatori commerciali per la sagra della Giareda", ai fini della tutela dei loro diritti e interessi legittimi, "è stato presentato ricorso al competente Tar, il Tribunale amministrativo regionale, che si esprimerà nei prossimi giorni su questa vicenda".