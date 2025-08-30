"Giareda, illogica esclusione della Fabbriceria"

Il rammarico espresso dalla storica attivista della Fabbriceria della Ghiara, Carla Bazzani, per il mancato coinvolgimento della stessa nell’organizzazione della Giareda 2025 trova sponda anche nella Politica. In particolare da parte di Claudio Bassi (nella foto), capogruppo in Sala del Tricolore di Forza Italia, in passato membro della Fabbriceria stessa.

In una nota l’esponente "azzurro" scrive che "l’esclusione della Fabbriceria dai promotori della Giareda, non trova assolutamente una minima giustificazione e affiora del tutto illogica. Essa è sempre stata, nelle precedenti 45 edizioni, una realtà assai necessaria ed ha sempre svolto un’attività fondamentale in particolare sotto il profilo culturale. Ritengo – aggiunge – che il problema della esclusione della Fabbriceria non vada ricercato nella giustificazione ’Dobbiamo modificare il regolamento’, data dal sindaco; dato che la modifica del regolamento è in cantiere da parecchi anni.

Va pure osservato che da oltre sei anni i Fabbriceri eletti dal Consiglio Comunale sono scaduti, e, nonostante la presentazione di interpellanze, mozioni e ordini del giorno atti a risolvere l’annosa questione anche sotto il profilo della legalità e della trasparenza, ma che hanno trovato una ingiustificata bocciatura da parte della maggioranza. Reputo che la ratio della esclusione della Fabbriceria vada ricercata in una volontà politico-ideologica, di sopprimerla o di ridimensionarne la funzione".

Se così fosse però, conclude Bassi, "si andrebbe a rinnegare la storia e le radici stesse della Giareda".

