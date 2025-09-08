Giareda, la nuova sagra soddisfa . Oggi la celebrazione con il vescovo

"Per noi la Giareda è sempre una garanzia e penso sia molto bello che quest’anno si sia ’allargata’ su tutto il centro. L’unica cosa che mi chiedo è se le bancarelle storiche, adesso spostate, non vengano penalizzate. L’anno prossimo mi piacerebbe rivedere qui anche loro". Chiara Talassi e Luca Mancini sono tra i tanti che ieri pomeriggio hanno approfittato di una domenica pomeriggio di sole per fare un giro alla sagra della Giareda, che per questa edizione ha esplorato una nuova veste. La tradizionale passeggiata in corso Garibaldi si snoda in nuove offerte, divise per temi, mentre le storiche bancarelle sono state dislocate in piazza della Vittoria. Non lontano, certo, ma si sa che l’incontro tra tradizione e cambiamento non manca mai di lasciare dietro di sé qualche stridio. I primi a sobbollire sono proprio i commercianti storici, che in questa veste rivisitata si sentono "relegati" in una zona poco considerata dell’esagono. "È una scelta che ho compreso, quella di voler cambiare – aggiunge Chiara Talassi – anche perché i cittadini ormai conoscono le bancarelle storiche e le vanno a cercare nonostante siano spostate. Del resto penso che ampliare lo spazio per la sagra lasci più gioco a tante altre realtà di volontariato, c’è più varietà". Anche per Valerio Pellegri la scelta di allargare l’evento è da considerare come positiva: "Non vedo problemi a far abbracciare alla sagra uno spazio più ampio, anzi, così magari altre persone che vengono da fuori hanno modo di vedere altre parti del nostro centro storico". La rivisitazione deve aver attirato in effetti qualche attenzione in più, come quella di Carmen Lomaglio: "Era da un po’ di anni che non venivo alla Giareda – dice –. Il primo impatto è molto positivo. Mi sta piacendo, l’offerta è molto ampia".

Tanti gli appuntamenti previsti anche per oggi, ultima giornata della Giareda in cui si celebra la nascita della Beata Vergine Maria, momento ‘clou’ della sagra religiosa. Le funzioni religiose prenderanno avvio già alle 6 con il canto dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi, insieme alle case della carità. Seguiranno le Sante Messe delle 7.15 e delle 9, fino al momento centrale della giornata: la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo, monsignor Giacomo Morandi in programma alle 11. La giornata si concluderà con il rosario alle ore 18 e la Santa Messa delle ore 18.30, in concelebrazione con la Comunità Ordine dei servi di Maria. Per l’occasione, la Basilica resterà aperta dalle ore 7.15 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 22, offrendo a tutti i fedeli l’opportunità di un momento di raccoglimento personale.

Fin dal mattino l’ampia mostra-mercato proporrà specialità agroalimentari locali. A Palazzo Allende, le poesie e i racconti in dialetto dell’associazione Vinkevalà (ore 14.30 – 17) e l’incontro a cura di Flavia Bianca Pigozzi “L’acqua cuntra su l’an ga va! (L’acqua verso su non ci va)” (ore 17). A seguire la premiazione del concorso di poesia dialettale “La Giareda” (ore 18) con lo spettacolo dialettale di Antonio Guidetti “La telefonata del Bèlica”. Nel pomeriggio in piazza Gioberti, si terrà il recital dei giovani allievi della scuola di musica Cepam (ore 16.30, 17, 19, 19.10) e a seguire l’incontro con l’archeologo James Tirabassi che racconterà dell’antico corso del fiume che scorre a Reggio Emilia, il Crostolo (ore 17). A seguire, l’incontro curato da Clementina Santi che illustrerà il viaggio della Madonna della Ghiara da Reggio Emilia a Fivizzano (ore 18). Alle ore 15.30, visita guidata alla Basilica della Ghiara in compagnia dell’architetto Mauro Severi. Gli appassionati di musica potranno poi ripercorrere la storia delle discoteche emiliane con “L’Emilia che ballava: dalla Roncastalda al Marabù”, curato da Paolo Simonazzi (ore 18.30).

Giulia Beneventi