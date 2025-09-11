"Giareda, niente favoritismi". La replica di Confesercenti agli ambulanti scontenti

Nessun pilotaggio né favoritismi di sorta hanno portato allo spostamento delle bancarelle storiche della Giareda in piazza della Vittoria. A replicare alle accuse lanciate dai negozianti risentiti, che hanno fatto ricorso sentendosi "esclusi" dalla tradizionale sagra che sancisce la chiusura dell’estate, è il presidente di Confesercenti Reggio Dario Domenichini. Proprio questa associazione di categoria infatti è stata chiamata in causa, in una lettera aperta scritta dal gruppo di commercianti che per questa rinnovata edizione si sono dovuti ’trasferire’.

"Abbiamo letto con stupore le loro dichiarazioni – commenta Domenichini – soprattutto quando viene detto che Confesercenti avrebbe dato parere favorevole allo spostamento. Insieme a Confcommercio e Cna – precisa – abbiamo dato l’ok a una riqualificazione della sagra, che è però una scelta del Comune".

Scelta che "ci sembrava abbastanza drastica e l’abbiamo detto da subito – aggiunge – ma se fatta nel rispetto delle norme, vale la pena tentare questa sperimentazione". Quanto all’aver “pilotato“ gli operatori in via Emilia Santo Stefano e a favore di Com Re, come asserito dai commercianti, "bisogna informarsi prima di parlare – dice il presidente –. Quell’area di via Emilia Santo Stefano è data in gestione alla Santo Stefano 2.0, che è l’Ati (Associazione Temporanea d’Impresa) dei negozi di quella via. Quindi Com Re in quest’ambito non ha alcun rapporto con il Comune, non c’è alcun conflitto d’ interessi. Chi fa affermazioni del genere bisogna anche che se ne assuma la responsabilità".

"A noi dispiace che gli operatori trasferiti abbiano avuto uno scarso ritorno economico, come dicono – prosegue Domenichini – ma la modalità che hanno scelto per andare a trattativa con il Comune non è certo la più pacifica. Certi toni e i ricorsi generano solo un indurimento delle posizioni. Sarebbe stato più utile un confronto a fine fiera, per capire come risolvere i loro problemi. A questo punto credo che difficilmente si troverà una strada per fare aggiustamenti e magari avvicinare in futuro questi banchi a corso Garibaldi. Nel caso, però, ben venga: Confesercenti è sempre dalla parte degli operatori, ma non è accusandoci di essere di parte che si risolvono le cose".

g.ben.