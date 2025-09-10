Giareda tra le polemiche. Ira degli ambulanti storici: "Noi eliminati dalla sagra"

Si è conclusa la Sagra della Giareda e continua la lamentela degli ambulanti proprietari di concessione spostati in Piazza Vittoria. "Fino all’ultimo – dicono gli operatori che sulla vicenda hanno anche presentato ricorso – è stato chiesto un confronto con l’ente pubblico per trovare una soluzione per alleggerire il danno commerciale oramai già preventivato, ma il Comune non ha mai accolto nessuna nostra richiesta di mediazione, anzi non ha mai risposto". La protesta parte dal fatto che quest’anno la tradizionale sagra è stata organizzata in una nuova veste: lungo corso Garibaldi nuove offerte divise per tematiche, mentre le tradizionali bancarelle sono state spostate a pochi passi dal Valli. Un cambiamento che pare aver convinto i cittadini, ma molto meno ovviamente i commercianti interessati dal ’trasloco’.

"È palese che l’assessore Bondavalli ha voluto dividere il Sacro dal Profano – continuano gli ambulanti – cioè emarginare chi per anni ha fatto sacrifici per questo lavoro, per agevolare associazioni vicine a questo ente pubblico. In democrazia, un dialogo con chi ci vive di questo mestiere lo poteva fare l’assessore: se doveva toglierci da corso Garibaldi per riqualificare la Giareda, poteva almeno concederci via Emilia Santo Stefano. Invece ha preferito anche qui cedere l’area ad altri ambulanti senza concessioni, solo perché erano pilotati da Confesercenti, associazione di categoria che ha dato parere favorevole al cambiamento".

Peccato però "che gestisce anche Com Re – puntualizzano – associazione che indirettamente ha avuto un conflitto di interesse con il Comune: con una mano hanno dato parere favorevole, con l’altra hanno preso possesso di un area per lavorare con la nostra clientela. Noi titolari di autorizzazione siamo stati controllati dai suoi agenti di polizia locale per verificare la nostra regolarità fiscale e contributiva, ci chiediamo se la stessa verifica la fatta fare anche agli ambulanti di Com Re che esponevano senza concessione decennale in via Emilia, e agli espositori di corso Garibaldi".

I commercianti chiedono apertamente a Bondavalli "per quale motivo ha deciso di farci esporre in un’area completamente decentrata dalla sagra? Può spiegare i motivi che portano lei e tutta la giunta a volerci eliminare? Si rende conto del danno economico e fisico che abbiamo subito? Lo sa che dietro ogni licenza che ha penalizzato esiste una famiglia che ci vive di questo mestiere?".

La scorrettezza sta nel "metodo e tempistiche adottate", ma ancor di più "è stato poco educato non farci visita in piazza della Vittoria. Per questo continueremo la nostra azione per non ritrovarci nuovamente l’anno prossimo nelle stesse condizioni". "Vorremmo specificare – concludono – che la nostra attività si basa sulle fiere. Lavoriamo solo nel weekend, molti fine settimana li perdiamo causa maltempo, quindi si restringono le nostre entrate economiche. Se poi ci si mettono anche i Comuni a non farci lavorare, e le associazioni di categoria che dovrebbero tutelarci di danno una spinta per farci cadere, allora pensiamo sia necessario cessare le attività".

Antonio Lecci