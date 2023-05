Gibertini, nessun aggravamento Per Macchiaverna è prescritto

Reato prescritto. È il verdetto emesso ieri dalla Corte d’Appello per una vicenda che vede imputato Marco Gibertini, ex giornalista condannato nel processo ‘Aemilia’ a 9 anni e 4 mesi: la pena è già stata scontata e lui è tornato da tempo a piede libero. In questo caso Gibertini era accusato dalla Dda di Bologna di tentata estorsione con l’aggravante mafiosa ai danni del commercialista Mauro Macchiaverna, che nel febbraio 2014 fu sequestrato e minacciato con una pistola da un suo ex cliente, l’imprenditore edile di Cutro Alfonso Iembo. L’ex fidanzata di Macchiaverna raccontò di aver ricevuto telefonate, poi ricondotte a Iembo, in cui le si chiedeva di comportarsi bene: in pratica un invito al commercialista a non denunciare l’aggressore. Gli inquirenti accusarono Gibertini perché, invece di aiutare Macchiaverna, tentò di chiedergli soldi. In primo grado il pm domandò 6 anni, mentre il tribunale derubricò in tentata truffa con le aggravanti del metodo mafioso e di aver prospettato un male immaginario: il giudice condannò l’ex volto tv a un anno e sei mesi. Ieri la Procura generale ha chiesto di tornare all’imputazione originaria. La Corte d’Appello, ritenendo che potesse essere al massimo ravvisabile la tentata truffa, ha sostenuto che non si potesse applicare la doppia aggravante perché a effetto speciale, ha escluso l’aumento di pena e dichiarato di la prescrizione.

al.cod.