Gibertoni salva Sicam e Werther

Si è svolta ieri in tribunale a Bologna l’asta per la vendita di due aziende reggiane, con 66 dipendenti e un fatturato 2024 di tredici milioni di euro. Si tratta di Sicam Correggio e Werther di Reggio (specializzate in impianti di sollevamento veicoli e in attrezzature per gommisti), in passato in forza a Bosch e poi controllate dal fondo tedesco Stargate.

Ora arriva una cessione che permette di guardare al futuro con una proprietà italiana e un piano di sviluppo industriale. Ad acquisire le due aziende, attraverso la presentazione dell’offerta migliore, è l’imprenditore reggiano Marco Gibertoni, ex giocatore di basket in serie A (militava nella Pallacanestro Reggiana insieme a Buie e Bob Morse), per poi partecipare a campionati di serie B e C. Entrato giovanissimo nell’azienda del padre, ha contribuito a far crescere l’attività industriale. Ora gestisce tre aziende: la Davers verniciatura industriale di Reggio, la Primar di Cadelbosco Sopra e la capogruppo Gibertoni.

Il percorso di cessione delle due aziende non è stato facile: senza visione industriale adeguata, infatti, si è arrivati prima al concordato e poi alla procedura fallimentare. Ma la possibilità di continuare la produzione, scollegando la parte finanziaria da quella industriale, ha permesso a Sicam e Werther di andare avanti. Un gruppo di dipendenti, affiancato dagli amministratori individuati dal tribunale, hanno permesso alle due società di mantenere i clienti, continuare a lavorare e vendere in tutta Europa i prodotti che uscivano dalla fabbrica di Correggio.

Ora l’acquisto da parte di un imprenditore locale, con un piano industriale che si basa sulle competenze del territorio, si spera possa permettere alle due aziende di guardare al futuro con grande fiducia. Già dal 21 maggio Sicam e Werther saranno presenti alla fiera Autoprometec con nuovi prodotti. La crisi per le due aziende, emersa nell’aprile del 2022, era stata evidenziata anche da alcune verifiche tecnico-contabili, che avevano portato alla luce anomalie e artifici nella redazione dei bilanci. Appena un anno fa la situazione appariva molto critica. Ma la tenacia di dipendenti e nuovi amministratori ha permesso di non disperdere un importante patrimonio. Per una nuova vita, piena di sfide e di obiettivi.

Antonio Lecci