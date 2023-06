"Gigante buono, non ti abbiamo protetto"

Tommaso Vezzani

Un gigante buono. Questo era Thabet Mohamed Ali. Conoscevo la sua faccia, il suo nasone e il suo sorriso, la sua voce profonda e il suo portamento goffo. Era stato mio alunno nella scuola di italiano del Ceis. Due pomeriggi a settimana si sedeva in via Codro e con qualche coetaneo provava ad imparare. Era sempre il primo e quando parcheggiavo lo vedevo già oltre il cancello, perché era altissimo e – anche se la puntualità non interessa molto a quei ragazzi – lui c’era sempre, sempre in orario. Mi salutava, aprivo l’aula e mi diceva dov’erano gli altri. Uno a lavoro, uno in centro, uno in stazione (...)