"Giglio, un esempio di libertà e coraggio"

Il 16 febbraio scorso le classi terze della scuola Enrico Fermi di Rubiera hanno incontrato il partigiano Giglio Mazzi, testimone della lotta italiana contro il nazifascismo nei territori tra Reggio Emilia e Rubiera. Giglio all’età di 17 anni decise di combattere per la Resistenza nelle file dei partigiani e proprio lui, 79 anni dopo, ha raccontato la sua storia ai giovani rubieresi riuniti per ascoltarlo nel Teatro Herberia. A quell’epoca lavorava nelle Officine Reggiane dove si producevano armamenti per la guerra. Quando l’azienda fu bombardata, i fascisti riunirono gli operai per mandarli a combattere sulla Linea Gotica contro gli Alleati; Giglio decise di non combattere a fianco dei nazifascisti, ma di lottare per la libertà del suo Paese diventando partigiano, un ribelle come si diceva allora. Ha avuto al suo fianco molti compagni, alcuni sono sopravvissuti, altri sono morti e Giglio stesso è stato ferito gravemente in un agguato, salvandosi per miracolo. Per non dimenticare le lotte e i sacrifici di quegli anni Giglio ha scritto un libro: "Non eravamo terroristi", che narra le vicende del partigiano Alì (il suo nome di battaglia), un gappista fuori dagli schemi. Questo incontro ci ha consentito di conoscere meglio la storia e le motivazioni della scelta partigiana. Ci siamo ritrovati nelle parole di Mazzi e abbiamo provato a metterci nei suoi panni. Il suo racconto ha suscitato in noi rispetto e ammirazione verso chi a quel tempo ha avuto il coraggio di combattere per la libertà. Abbiamo ammirato Giglio per la sua voglia di raccontare il passato a noi giovani e, rispondendo alle nostre domande e curiosità, ci ha insegnato a lottare per difendere ciò che è giusto. Ci ha colpito come, nonostante parlasse di guerra, non abbia mai smesso di sorridere e anche quando gli veniva posta una domanda che toccava la sfera personale ha risposto sempre con molta franchezza. Pensiamo che la sua storia sia molto attuale poiché l’odio insensato sprigionato da Hitler e Mussolini durante la Seconda Guerra Mondiale è un tipo di sentimento che potrebbe ripresentarsi nel tempo, e sapere a che cosa ha portato in passato potrebbe farci riflettere nel presente. È stata una mattinata coinvolgente e riteniamo che sia un’attività da proporre anche nei prossimi anni per l’importanza che la Resistenza italiana e i partigiani hanno rivestito per la libertà del nostro Paese. Ci ha fatto molto piacere incontrare Giglio perché, quando si affronta un argomento di studio, poter confrontarsi con qualcuno che ha vissuto in prima persona quegli avvenimenti rappresenta una testimonianza viva e concreta che consente di sentire più vicino il passato che studiamo quotidianamente sui libri di storia.

Martina Berni,

Aurora Criscuolo, Leonardo Borghi, Maddalena Ballestri, Allegra Montanari, Federica Valla, Sofia Perini,

Luigi Poleti

(delle classi III A, III D, III E

e III G)