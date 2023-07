Ginnastica nei parchi con la guida di Jury Chechi

Il Comune di Cavriago apre a ’Sport di Tutti Parchi’ ed entra nella Palestra a cielo aperto di Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita). Il progetto, ideato da Sport e Salute, è promosso con Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e al Comune di Cavriago, sarà presentato alla cittadinanza domani, lunedì 10 luglio, alle 18,30 all’Area Pala AEB.

Con Cavriago salgono a due le aree attrezzate in Emilia Romagna, per la promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. L’Area Attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese - è in via Pianella 1 e consentirà a tutti di praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo con le Legend di Sport e Salute Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk. Basterà scaricare dai QR Code - applicati su ogni singolo attrezzo - i tutorial di allenamento utilizzando un semplice smartphone per fare attività fisica assieme alle Legend nel verde per rigenerare corpo e mente.

L’intervento è cofinanziato da Sport e Salute spa e dal Comune di Cavriago, con una sponsorizzazione di Iren. L’area è stata adottata da Uisp – Comitato Territoriale di Reggio - che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età. Il presidente Azio Minardi gestirà tempo e spazio anche a favore delle altre Associazioni sportive dilettantistiche del posto, senza dimenticare l’open use.

“Il Parco del Pala AEB è luogo di ritrovo e aggregazione, di sport e di accoglienza intergenerazionale -. dice il vicesindaco con delega allo sport, Matteo Franzoni -. Meno di un mese fa abbiamo inaugurato la pista polivalente, oggi consegniamo alla cittadinanza un’area attrezzata che consente a tutti di fare attività fisica di varia intensità all’aria aperta, a qualsiasi età e preparazione atletica, sfruttando le nuove tecnologie”.

L’appuntamento in via Pianella 1 è domani, interverranno il sindaco Francesca Bedogni, Antonella Luminosi Sport e Salute), Azio Minardi (Uisp).