Ginnastica, Reggio capitale per un giorno

Manca ancora un mese, ma già si cercano i biglietti: è per il Freddy Grand Prix, grande evento dedicato alle specialità della ginnastica, che sabato 22 novembre sarà ospitato al PalaBigi. Lo spettacolo permetterà di ammirare le campionesse e i campioni della ginnastica italiana, tra cui la ravennate Milena Baldassarri (sei medaglie mondiali più 21 in Coppa del Mondo) e Giorgia Villa (argento olimpico a squadre e bronzo mondiale a squadre) che, per l’occasione, capitaneranno le due squadre sfidanti. Il Freddy Grand Prix si svolge infatti su tre round di sfide, votabili attraverso i profili social del GP e sulla piattaforma Sportface che trasmetterà l’evento in diretta.

"Siamo lieti di ospitare nella nostra città il Freddy Grand Prix – ha detto l’assessore allo sport Stefania Bondavalli - un grande evento sportivo che riunisce ginnaste e ginnasti da tutta Italia e porta a Reggio l’eccellenza della disciplina. Dopo importanti eventi ospitati negli ultimi mesi, continuiamo a valorizzare lo sport come esempio di dedizione, passione e impegno. Lo sport incarna valori positivi, fondamentali per la crescita di ragazze e ragazzi, ma rappresenta anche un riferimento per l’intera collettività. Credo inoltre che per i ginnasti e le ginnaste che arriveranno a Reggio, sia una occasione unica potersi esibire nella città in cui è nato il Tricolore, la bandiera che li rappresenta nelle competizioni internazionali e che hanno sventolato sul podio della vittoria. Gli atleti stessi sono ambasciatori del Tricolore nel mondo. Sostenere grandi eventi sportivi significa inoltre contribuire alla promozione della città e favorire la crescita del territorio".

Il Freddy Grand Prix è organizzato dal Col Grand Prix insieme alla Federginnastica ed è uno dei grandi eventi di Sport Valley, il progetto della Regione Emilia-Romagna che da anni dimostra vicinanza e sostegno economico allo sport del territorio e potrà contare sul patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale e della Fondazione per lo Sport.

Il Title sponsor sarà per il secondo anno consecutivo Freddy, partner della Fgi dal 2002, un’azienda il cui claim è “Art of mouvement”, proprio come sarà il Freddy Grand Prix, un susseguirsi di quadri ginnici basati sull’arte del movimento.