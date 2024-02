Gioca cinque euro e ne porta a casa 25mila

Sono stati vinti 25mila ad Arceto con il gioco del 10eLotto nella tabaccheria-ricevitoria gestita da Maximiliano Vignali. Grande soddisfazione per un cliente dell’attività dopo che martedì pomeriggio ha vinto grazie a un "7 Doppio oro" durante un’estrazione frequente.

"Il fortunato giocatore – racconta il titolare Vignali – è un uomo di circa 40 anni. È un cliente abituale della nostra tabaccheria. Martedì si è accorto della vincita mentre si trovava all’interno del negozio e ha poi ringraziato. Ho già esposto il cartello per annunciare la vincita di 25mila euro: ovviamente ora c’è tanta curiosità tra i clienti". Nella giornata di ieri in molti, soprattutto coloro che giocano all’interno della tabaccheria di Vignali, hanno commentato la notizia. "Siamo contenti – sottolinea sempre Maximiliano Vignali – per l’importante risultato ottenuto dal nostro cliente con una spesa di cinque euro: si tratta della vincita più alta da quando gestisco l’attività nella frazione di Arceto".

Un’altra vincita simile era stata registrata recentemente sempre in un comune del comprensorio ceramico reggiano. A Castellarano, come già riferito dal nostro giornale, la scorsa settimana la dea bendata aveva infatti fatto tappa nella tabaccheria "Don Diego" del centro commerciale Vittoria. Un giocatore aveva ‘centrato’ sei ambi, quattro terni e pure una quaterna, vincendo oltre 25mila euro con il gioco del Lotto. Ora, la stessa cifra, è stata vinta anche a Castellarano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha complessivamente distribuito un importo di 28,2 milioni di euro per un totale di 499 milioni da inizio anno.

m. b.